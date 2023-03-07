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07 марта 2023, 20:43 | Обновлено 07 марта 2023, 20:49
312
0

Владимир ШАРАН: «В команде Минай какая-то эпидемия. Заболел даже врач»

Главный тренер «Миная» прокомментировал поражение от «Львова»

07 марта 2023, 20:43 | Обновлено 07 марта 2023, 20:49
312
0
Владимир ШАРАН: «В команде Минай какая-то эпидемия. Заболел даже врач»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в 16-м туре УПЛ:

«Удивляюсь этому факту, что «Минай» до сих пор ни разу не смог победить «Львов» в УПЛ. Мы ехали за победой, несмотря на непредсказуемые кадровые потери, с которыми мы столкнулись накануне самой игры.

У нас прооперировали Германа Пенькова с аппендицитом. В день игры заболели Назарий Воробчак, Богдан Чуев, Александр Мельник. Олега Горина пришлось поменять по ходу игры, потому что он не мог продолжать из-за сильной головной боли. Он пропустил день тренировки по болезни. В команде какая-то эпидемия. Антон Байдал не приехал на игру из-за температуры. У Александра Кемкина такое же состояние, поэтому пришлось брать вратаря с U19. Сейчас с температурой Дмитрий Немчанинов, Даниил Колесник, Игорь Гончар, Михаил Шишка. Все очень серьезно. Заболел даже врач.

И все это в преддверии самой игры. Потому пришлось быстро менять тактическую схему. Впервые за время работы в «Минае» мы только утром решили играть в три центральных защитника с двумя латералями, двумя опорными и в три нападающих. Не хватало игроков на флангах, потому усилили центральную ось. И получилось довольно неплохо, ведь мы, по-моему, полностью переиграли «Львов». Были четыре, наверное, 100-процентные возможности. Лучшие моменты были у Сергея Петько и Егора Твердохлеба, но, к сожалению, мы не забили. А единственный удар в створ наших ворот завершился голом соперника.

Очень тяжело было смотреть в лицо ребят в раздевалке. Но мы пожали всем руки, поблагодарили за игру. Они выполнили все требования тренерского штаба. Нужно было реализовать создавшиеся моменты, тогда мы бы точно победили. Сейчас нам важно, чтобы ребята поправились и тогда мы сможем рассчитывать на хорошую игру против «Александрии».

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Львов Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Львов - Минай
Источник ФК Минай
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