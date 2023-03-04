Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 21:51 | Обновлено 04 марта 2023, 21:54
58
0

Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 марта в 14:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги

04 марта 2023, 21:51 | Обновлено 04 марта 2023, 21:54
58
0
Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против донецкого «Шахтера».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер
Ворскла – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер смотреть онлайн
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Футбол | 04 марта 2023, 18:55 50
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев

Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки
Футбол | 04 марта 2023, 21:26 0
Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки
Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки

В Бундеслиге два лидера

Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Футбол | 04.03.2023, 04:55
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Теннис | 03.03.2023, 22:14
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
ВИДЕО. Ингулец шокировал Динамо двумя голами
Футбол | 04.03.2023, 15:23
ВИДЕО. Ингулец шокировал Динамо двумя голами
ВИДЕО. Ингулец шокировал Динамо двумя голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 1
Война
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
04.03.2023, 08:14 2
Футбол
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 105
Футбол
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
03.03.2023, 09:20 9
Бокс
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
02.03.2023, 16:48
Футбол
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
03.03.2023, 00:23 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности