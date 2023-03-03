Украина. Премьер лига03 марта 2023, 02:31 | Обновлено 03 марта 2023, 02:38
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Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3 марта в 13:00
03 марта 2023, 02:31 | Обновлено 03 марта 2023, 02:38
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В пятницу, 3 марта, состоится матч 16 тура чемпионата Украины по футболу между криворожским «Кривбассом» и ковалевским «Колосом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос».
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports+, также будет трансляция на YouTube.
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