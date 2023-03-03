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Чемпионат Украины
Кривбасс
03.03.2023 13:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 02:31 | Обновлено 03 марта 2023, 02:38
41
0

Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3 марта в 13:00

03 марта 2023, 02:31 | Обновлено 03 марта 2023, 02:38
41
0
Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 3 марта, состоится матч 16 тура чемпионата Украины по футболу между криворожским «Кривбассом» и ковалевским «Колосом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос».

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports+, также будет трансляция на YouTube.

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Источник Sport.ua
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