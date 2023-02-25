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25 февраля 2023, 01:54 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:49
34
0

Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Окончательный выход из кризиса или еще одна потеря очков

25 февраля 2023, 01:54 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:49
34
0
Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 февраля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч двадцать пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лестер» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток рефери Крейга Поусона из Ротерема прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Лестер


Коллектив из графства Лестершир в этом сезоне переживает далеко не самые лучшие времена, так как еще перед началом кампании тренерский штаб был предупрежден об отсутствии возможности у руководства спонсировать серьезную трансферную кампанию, без которой в современном английском футболе о серьезных победах уже не принято помышлять. В итоге, «Лестер» под руководством Брендана Роджерса, который продолжает демонстрировать выдающуюся приверженность клубу, начал чемпионат с затяжной серии неудач, и на отрезке с начала августа до середины сентября единственным успехом на его счету была победа в серии пенальти в Кубке лиги над «Стокпортом».

Затем ситуация постепенно стабилизировалась, «лисы» начали набирать очки с завидным постоянством, но грянул чемпионат мира-2022 в Катаре, после которого непростой календарь с матчами против соперников уровня «Ливерпуля» и «Ньюкасла» выбили почву из-под ног команды Роджерса. Остановить очередную цепочку неудач удалось лишь в районе начала февраля, когда даже «Брайтон» терял очки на поле «Лестера» (1:1), а «Тоттенхэм» так и вовсе получил сразу четыре мяча в свои ворота (4:1). Поражение от «Манчестер Юнайтед» на прошлых выходных (0:3) немного выбивается из этой непродолжительной серии успешных выступлений, однако календарь в ближайшее время даст футболистам из Лестершира дополнительный шанс вернуться на полосу побед. Четыре очка отрыва от зоны вылета подсказывают, что успехи команде уж очень нужны.

Арсенал


Перед началом выходных лондонский «Арсенал» узнал имя своего будущего соперника по 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, и, наверное, немного огорчился, услышав название лиссабонского «Спортинга». Однако международные баталии для коллектива Микеля Артеты этой весной начнутся только на второй неделе марта, тогда как до этого команде предстоит пройти через три достаточно интересные встречи в чемпионате, большая часть из которых пройдет на родном для нее «Эмирейтс». В плане возможности набрать девять очков за этот период, соперники в лице «Лестера», «Эвертона» и «Борнмута» выглядят вполне перспективно, однако тем же «ирискам» «канониры» уже проигрывали.

А ведь заветные баллы в чемпионской гонке лондонскому клубу сейчас очень нужны. И дело даже не в том, что «Манчестер Сити», хотя и любит неожиданно оступиться, не утомляется преследовать лидеров турнирной таблицы, а в том, что «Арсенал» только лишь в предыдущем туре остановил серию из четырех встреч без побед, которая серьезно ударила по его завышенным ожиданиям от текущего сезона. Хотя и бирмингемская «Астон Вилла» с двумя забитыми мячами на своем поле (2:4) была очень близка к очередной подножке столичному клубу. В целом, Артете сейчас непросто, так как к ротации он по-прежнему практически не прибегает, и футболисты от этого точно не становятся злее в спортивном плане.

Ориентировочные составы


«Лестер»: Уорд – Кристиансен, Фас, Суттар, Кастань – Тилеманс, Менди – Барнс, Дьюсбери-Холл, Тете – Ихеаначо.

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Габриэль, Салиба, Уайт – Джака, Жоржиньо, Эдегор – Мартинелли, Нкетиа, Сака.

Не сыграют: Бертран, Джастин, Эванс, Мэддисон – Эльнени, Жезус, Партей.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Артеты положит начало победной серии. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Арсенал» (-1) с коэффициентом 2.18 по линии Parimatch.

25 февраля, суббота

«Лестер» – «Арсенал»
Лестер. «Кинг Пауэр Стэдиум». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Крейг Поусон (Ротерем, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:3
Parimatch
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Александр Снитко Sport.ua
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