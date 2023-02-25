В субботу, 25 февраля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и лондонский «Арсенал».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Лестер» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 14-е место, имея в активе 24 очка после 23-х матчей. В минувший уик-энд команда на выезде проиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

Лестер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Арсенал» в турнирной таблице английского чемпионата располагается на 1-й позиции. У него 54 пункта после 23-х игр.

Лестер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция