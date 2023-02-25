Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лестером» в матче 25-го тура АПЛ (1:0).

«Мы доминировали почти с начала матча и до конца. Наша игра, наше понимание свободного пространства были великолепны. Чтобы забить больше голов, не хватало лишь последнего паса.

Решение отменить наш гол было разочаровывающим, но здорово, что мы позволили «Лестеру» дома нанести лишь один удар. Мы очень рады двум выездным победам – они заслуженные.

Мы хотели победить для Зинченко, его семьи и тех, кого он любит. Для украинских людей, которые вдохновляют мир своим боевым духом уже год», – заявил Артета.