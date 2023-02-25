Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»
Чемпионат Англии
Лестер
25.02.2023 17:00 – FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2023, 20:42 | Обновлено 25 февраля 2023, 20:45
1306
8

Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»

Главный тренер «Арсенала» – о матче с «Лестером»

25 февраля 2023, 20:42 | Обновлено 25 февраля 2023, 20:45
1306
8
Микель АРТЕТА: «Мы хотели победить для Зинченко и тех, кого он любит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лестером» в матче 25-го тура АПЛ (1:0).

«Мы доминировали почти с начала матча и до конца. Наша игра, наше понимание свободного пространства были великолепны. Чтобы забить больше голов, не хватало лишь последнего паса.

Решение отменить наш гол было разочаровывающим, но здорово, что мы позволили «Лестеру» дома нанести лишь один удар. Мы очень рады двум выездным победам – они заслуженные.

Мы хотели победить для Зинченко, его семьи и тех, кого он любит. Для украинских людей, которые вдохновляют мир своим боевым духом уже год», – заявил Артета.

По теме:
Лестер установил антирекорд АПЛ в матче с Арсеналом
Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Лестер Лестер - Арсенал Микель Артета
Источник Football London
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Футбол | 25 февраля 2023, 11:16 4
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»

Специалист ранее работал и в «Фейеноорде», и в «Шахтере»

Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Другие виды | 25 февраля 2023, 06:16 0
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика

Главные новости за 24 февраля на Sport.ua

Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Футбол | 25.02.2023, 21:05
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Теннис | 25.02.2023, 18:58
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Бокс | 25.02.2023, 04:15
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Такие значки у всех тренеров АПЛ сегодня.Правильное решение от АПЛ
Ответить
+2
donnerwetter
Хороший значок где то прикупил. Почему у нас такие не продают в АТБ?   Вот бы выручка была, ведь это дешевле и компактней флага в разы.
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
Fant24
В 14м году очень много титух с Донбасса которые приехали в Киев с ножами за 200 гривен в сутки пришлось топить в озере на Позняках .очень много иначе бы эти беспризорники порезали людей .Приходит время когда придется нам повторить .дох в Киеве ваты появилось с дыры 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
25.02.2023, 05:16 14
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 6
Футбол
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности