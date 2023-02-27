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Лестер
25.02.2023 17:00 – FT 0 : 1
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Англия
27 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 03:26
24
0

Лестер – Арсенал – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

27 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 03:26
24
0
Лестер – Арсенал – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде минимально выиграл у «Лестера» со счетом 1:0.

Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур

«Лестер» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Мартинелли, 46

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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