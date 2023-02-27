Англия27 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 03:26
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Лестер – Арсенал – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
27 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 27 февраля 2023, 03:26
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В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде минимально выиграл у «Лестера» со счетом 1:0.
Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур
«Лестер» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Мартинелли, 46
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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