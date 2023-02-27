В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде минимально выиграл у «Лестера» со счетом 1:0.

Чемпионат Англии по футболу. 25-й тур

«Лестер» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Мартинелли, 46