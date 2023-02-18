Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу

«Арсенал» после ничейного результата в матче с «Брентфордом» и поражения от «Манчестер Сити» надеялся вернуться к победам в игре против «Астон Виллы».

Лондонская команда, дважды проигрывая по ходу встречи, сумела победить 4:2 благодаря голам в компенсированное время. Сперва после дальнего удара Жоржиньо мяч попал в каркас ворот и от вратаря залетел в сетку, а затем гости поймали соперника в контратаке.

Счет 2:2 на 61-й минуте сделал Александр Зинченко, которому удался классный дальний удар. Для украинца это первый гол в составе лондонской команды. Правда, в первом тайме именно потеря мяча Зинченко на чужой половине поля привела к голевой контратаке соперника.

«Арсенал» с 54 очками опережает «Манчестер Сити» на 3 пункта.

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Чемпионат Англии. 24-й тур

Астон Вилла - Арсенал 2:4

Голы: Уоткинс, 5, Коутиньо, 31 - Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес (в свои ворота), 90+3, Мартинелли, 90+7

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Морено (Динь, 78), Луис (Дендонкер, 67), Камара, Макгинн, Коутиньо (Рэмзи, 62), Буэндиа (Бэйли, 67), Уоткинс (Дюран, 78)

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 79), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 90), Жоржиньо, Эдегор (Холдинг, 90), Джака (Виейра, 79), Сака, Троссард (Мартинелли, 68), Нкетиа