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Чемпионат Англии
Астон Вилла
18.02.2023, FT 2 : 4
Арсенал
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Англия
18 февраля 2023, 16:31 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:34
8354
26

Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу

Лондонская команда вернулась к победам

18 февраля 2023, 16:31 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:34
8354
26
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» после ничейного результата в матче с «Брентфордом» и поражения от «Манчестер Сити» надеялся вернуться к победам в игре против «Астон Виллы».

Лондонская команда, дважды проигрывая по ходу встречи, сумела победить 4:2 благодаря голам в компенсированное время. Сперва после дальнего удара Жоржиньо мяч попал в каркас ворот и от вратаря залетел в сетку, а затем гости поймали соперника в контратаке.

Счет 2:2 на 61-й минуте сделал Александр Зинченко, которому удался классный дальний удар. Для украинца это первый гол в составе лондонской команды. Правда, в первом тайме именно потеря мяча Зинченко на чужой половине поля привела к голевой контратаке соперника.

«Арсенал» с 54 очками опережает «Манчестер Сити» на 3 пункта.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Англии. 24-й тур

Астон Вилла - Арсенал 2:4
Голы: Уоткинс, 5, Коутиньо, 31 - Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес (в свои ворота), 90+3, Мартинелли, 90+7

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Морено (Динь, 78), Луис (Дендонкер, 67), Камара, Макгинн, Коутиньо (Рэмзи, 62), Буэндиа (Бэйли, 67), Уоткинс (Дюран, 78)

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 79), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 90), Жоржиньо, Эдегор (Холдинг, 90), Джака (Виейра, 79), Сака, Троссард (Мартинелли, 68), Нкетиа

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Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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ALM
Вітя вчора забив, Зіна - сьогодні. Черга за Михайлом.
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+8
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Kain_X_Rain
Унижение того,кто постоянно унижает других,Мартинеса сегодня от имели по полной )
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+8
SevaCherkago
Це повинно було статися вже давно, але зараз цей гол був найважливіший!!!
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+6
sahka1981
Молодець! Це його перший м'яч саме в АПЛ?
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+5
Octopus
Будем надеяться, что Арсенал вылез из небольшой психологической ямы. Нельзя терять очки нигде уже практически.
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Не получилось второй тайм глянуть, но очень рад за Арсенал, что смогли собраться и таки вырвать такую необходимую победу.
Так держать...
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+2
Тарік1994
Перший тайм провалив, але у другому зібрався, і зіграв майже зразково, характер у Зіни таки є 
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+2
dikobraz 100
гол Зины тянет на шедевр кто согласен лайк!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Maksimka
Арсенал закінчить матч на 3 місці я впевнений...
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Запасной
После ошибки собрался Зина,и отыграл хорошо .
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0
Al1515
Судьба вознаградила Арсенал .очень много было неудач и Бог сжалился .для Мартинеса лучше бы сразу залетел чем от штанги в голову и в ворота .большего унижения не придумаешь 
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0
Alex Komnin
Арсенал похоже закончит третьим. Оба Манчестера обойдут.
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-1
donnerwetter
Эдегор не попал в пустые и следом Зина провалился опять на 82 минуте. Но кипер потянул.  А  дальше был автогол.  Вот это драма
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-2
Nordenus
Первый гол Зины в АПЛ за 6 лет, даже не верится))
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-6
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