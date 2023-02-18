В субботу, 18 февраля, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал».

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Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.