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Англия
18 февраля 2023, 05:01 |
23
0

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 24-го тура АПЛ

18 февраля 2023, 05:01 |
23
0
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 февраля, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал».

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Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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