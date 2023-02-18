18.02.2023 14:30 - : -
Англия18 февраля 2023, 05:01 |
23
0
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 24-го тура АПЛ
18 февраля 2023, 05:01 |
23
0
В субботу, 18 февраля, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал».
- Telegram Sport.ua Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в
Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 февраля 2023, 00:10 4
В матче 22-го тура чемпионата Испании зрители увидели 8 голов
Футбол | 17 февраля 2023, 22:49 32
Украинец отличился в матче против «Альмерии»
Футбол | 17.02.2023, 11:46
Футбол | 17.02.2023, 14:15
Футбол | 18.02.2023, 02:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.02.2023, 12:15 6
17.02.2023, 08:30 7
16.02.2023, 11:05 31
17.02.2023, 20:23
17.02.2023, 14:34 5
16.02.2023, 16:50 24
16.02.2023, 21:39 51
16.02.2023, 13:36 5