18.02.2023, FT 2 : 4
Англия18 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:29
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Астон Вилла – Арсенал – 2:4. Первый гол Зинченко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги
18 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:29
3085
0
Первый гол украинского защитника Александра Зинченко помог «Арсеналу» одолеть «Астон Виллу» (4:2).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В игре 24-го тура АПЛ зрители увидели 6 голов, и канониры одержали победу в компенсированное время.
🏆 АПЛ. 24-й тур, 18 февраля
Астон Вилла – Арсенал – 2:4
Голы: Уоткинс, 5, Коутиньо, 31 – Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (автогол), Мартинелли, 90+8
- Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
90’
ГОЛ ! Автогол забил Эмилиано Мартинес (Астон Вилла).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (Арсенал).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Астон Вилла).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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