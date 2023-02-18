Первый гол украинского защитника Александра Зинченко помог «Арсеналу» одолеть «Астон Виллу» (4:2).

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В игре 24-го тура АПЛ зрители увидели 6 голов, и канониры одержали победу в компенсированное время.

🏆 АПЛ. 24-й тур, 18 февраля

Астон Вилла – Арсенал – 2:4

Голы: Уоткинс, 5, Коутиньо, 31 – Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (автогол), Мартинелли, 90+8