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18 февраля 2023, 01:45 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:39
36
0

Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Лидерство под вопросом, а побед нет уже четыре матча кряду

18 февраля 2023, 01:45 | Обновлено 18 февраля 2023, 02:39
36
0
Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 февраля, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Астон Вилла


Начало сезона под руководством культового экс-футболиста Стивена Джеррарда не принесло положительных эмоций фанатам бирмингемской «Астон Виллы». Команда сразу не попала в колею, уступив «Бормуту» уже в первом туре, после чего начали появляться первые сомнения в успешности проекта, который хочет построить СтивиДжи. К несчастью, дальше календарь у «львов» был настолько сложным, что потери очков посыпались как-то сами собой. Причем с такой интенсивностью, что даже ничья против «Манчестер Сити» (1:1) не несла никакого облегчения. Как итог, первый день ноября 2022 года стал особенным для испанского специалиста Унаи Эмери, который отметил свое возвращение в реалии английского футбола.

И уже в первом матче новому наставнику удалось удивить – «Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» в чемпионате (3:1), за что потом, правда, получила на «Олд Траффорд» в Кубке английской лиги (2:4), однако начало было положено, поэтому количество потенциальных трофеев в конце сезона команду уже не беспокоило. Дальше были победы над «Брайтоном», «Тоттенхэмом», «Лидсом» и «Саутгемптоном», но все эти прекрасные достижения были смазаны за последние две недели неудачами против «Лестера» (2:4) и «Манчестер Сити» (1:3). Из плюсов: «львы» забивают даже тогда, когда уступают соперникам, а из минусов – команда все еще идет у экватора турнирной таблицы, и путь для нее наверх выглядит куда более крутым, нежели потенциальное пике в направлении зоны вылета. А там еще и «Лестер» с «Вулверхэмптоном» начали оживать, поэтому в ближайшее время команде Эмери придется очень постараться для удержания добытых ранее позиций.

Арсенал


Безумный рывок лондонского «Арсенала» на старте сезона оценили все, и ведь действительно в начале сентября победа «Манчестер Юнайтед» на родном поле над командой Микеля Артеты (3:1) казалась настоящим чудом. Это лишь подтвердила дальнейшая серия из 13 матчей кряду без поражений от «канониров», которые с ее помощью единолично возглавили турнирную таблицу, и уже точно не были намерены подпускать к себе «Манчестер Сити». Однако затем случилось поражение от «горожан» в Кубке Англии (1:3), и с конца января «Арсенал» больше не побеждал.

Когда команда идет в лидерах чемпионской гонки, такие затяжные серии неудач наказываются сиюминутно. Футболисты Хосепа Гвардиолы тоже небезгрешными были в этот период, но они планомерно шли к цели, и в итоге добились своего несколькими днями ранее на «Эмирейтс», фактически в логове главного конкурента (3:1). И пусть у «Арсенала» еще есть одна игра в запасе, однако того самого шарма фаворитов вокруг команды Артеты больше нет.

Трансферная кампания в межсезонье для «канониров» сопровождалась упадком духа из-за неудачи в борьбе за Михаила Мудрика, однако Леандро Троссар оказался также вполне состоявшимся футболистом высокого уровня. Другое дело, что лондонцы больше никого не успели пригласить в свой состав, а серия из четырех матчей кряду без побед подсказывает, что ротация очень даже уместна.

Ориентировочные составы


«Астон Вилла»: Мартинес – Морено, Мингс, Конса, Янг –Рэмси, Дуглас Луис, Камара – Бэйли, Уоткинс, Буэндия.

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Габриэль, Салиба, Уайт – Жоржиньо, Джака – Троссар, Эдегор, Сака – Нкетиа.

Не сыграют: Диего Карлос, Стилер, Траоре – Эльнени, Жезус, Партей, Смит-Роу.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Артеты зацепится за очки. Нашей ставкой будет позиция – «Арсенал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

18 февраля, суббота

«Астон Вилла» – «Арсенал»
Бирмингем. «Вилла Парк». 14:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Саймон Хупер (Суиндон, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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