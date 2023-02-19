АРТЕТА: «Если хочешь быть на вершине, нужно уметь побеждать по-разному»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал важную победу над «Астон Виллой» (4:2) в матче 24-го тура АПЛ.

«Мы проявили характер и сумели дважды вернуться в игру и одержать победу. Мы должны вынести урок, особенно из первого тайма, когда мы неправильно делали простые вещи и позволили сопернику легко нам забить. Но в перерыве мы поговорили, подняли нашу планку и после этого начали делать то, что должны. В первом тайме мы, оставляя свободные зоны, теряли мяч и позволяли Уоткинсу действовать один на один на левом фланге. У «Астон Виллы» было два удара – и она забила два гола. Надо отдать ей должное.

Но во втором тайме мы создавали момент за моментом, доминировали. Нам потребовалось волшебство – и Жоржиньо его сотворил. Если хочешь быть на вершине, нужно уметь побеждать по-разному. Надо уметь забивать на 94-й минуте и делать камбэк», – сказал Артета.

После этого тура «Арсенал» на два очка опережает «Манчестер Сити», имея игру в запасе.