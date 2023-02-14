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14 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 14 февраля 2023, 01:03
28
0

ВИДЕО. Интер не сумел обыграть Сампдорию. Верона взяла три очка

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место, отставая от «Наполи» аж на 15 очков

14 февраля 2023, 00:52 | Обновлено 14 февраля 2023, 01:03
28
0
ВИДЕО. Интер не сумел обыграть Сампдорию. Верона взяла три очка
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0.

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Наполи» аж на 15 очков.

«Сампдория» набрала всего 11 очков и находится на предпоследней 19-й позиции.

Серия А. 22-й тур, 13 февраля

Сампдория – Интер – 0:0

Верона – Салернитана – 1:0

Гол: Нгонге, 31

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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