ВИДЕО. Интер не сумел обыграть Сампдорию. Верона взяла три очка

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0.

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Наполи» аж на 15 очков.

«Сампдория» набрала всего 11 очков и находится на предпоследней 19-й позиции.

Серия А. 22-й тур, 13 февраля

Сампдория – Интер – 0:0

Верона – Салернитана – 1:0

Гол: Нгонге, 31