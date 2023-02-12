13 февраля на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 22-го тура Серии А, в котором «Сампдория» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Сампдория

Клуб не просто идет на вылет - уже, похоже, никто не сомневается в том, что он отправится в Серию В. Но можно еще и антирекорды Кальчо обновить. Уже понятно, что ничего толком не исправило приглашение в Геную Станковича. Да, Деян начинал относительно неплохо. И после затяжного перерыва «Самп» смог выиграть на выезде, победив потенциального конкурента, «Сассуоло». Но после этого не было ни голов, ни очков. В кубке проиграли нестабильной «Фиорентине», уступив 0:1 во Флоренции. Но и в Серии А были «сухие» поражения не только «Наполи» и «Аталанте», но и более скромным, «Эмполи» и «Удинезе», пусть и по 0:1. С «Монцей», с одной стороны, эту серию прервали. Но, дважды ведя в счете после голов Габбьядини, в итоге закончили 2:2, причем последний мяч пропустили на 9-й добавленной минуте.

Интер

Команда не может повторить успех времен Антонио Конте. Но при этом работа Симоне Индзаги, с учетом реалий, прежде всего, финансовых, должна оцениваться максимально высоко. «Черно-синие» как в прошлом, так и в нынешнем сезоне смогли взять Суперкубок (причем разгромив 3-0 соседний «Милан»!) и прошли в плей-офф Лиги чемпионов (для чего нужно было стать сильнее «Барселоны» в группе). Кроме того, продолжается борьба за защиту титула Коппа Италиа, где «нерадзурри» уже пробились в полуфинал. При этом получилось снова, как и в 2021/2022, клуб идет 2-м в турнирной таблице - выше только невероятный «Наполи». Был неприятный отрезок, с 4-мя поражениями в 6 турах, начиная с конца лета. Но после этого только трижды терялись очки в Кальчо. И выиграли трижды в 4-х крайних поединках. В том числе были 1:0 в очередном дерби против «россонери».

Статистика личных встреч

У «Интера» взято 10 очков в 4-х последних очных поединках. В том числе он разгромил «Сампдорию» осенью 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут серьезной борьбы. Стоит поставить на «Интер», ограничившись форой «-1 гол» с коэффициентом - 1,72 по Parimatch.