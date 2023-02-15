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15 февраля 2023, 18:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:20
2186
2

ВИДЕО. Лукаку во время матча послал куда подальше партнера по Интеру

Конфликт произошел во время матча Серии А между «Сампдорией» и «Интером»

15 февраля 2023, 18:12 | Обновлено 15 февраля 2023, 18:20
2186
2
ВИДЕО. Лукаку во время матча послал куда подальше партнера по Интеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Барелла и Лукаку

Во время матча 22-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Интером» (0:0) произошел конфликт между партнерами по нерадзурри.

Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Никола Барелла повздорили прямо во время игры, причем Ромелу послал одноклубника куда подальше.

В одном из эпизодов, на 40-й минуте, Барелла недовольно всплеснул руками. Лукаку начал агрессивно кричать на партнера, угрожая ему пальцем: «Не делай этого, хватит этих рук! Не делай этого! Это плохо, обидно, стоп! (пауза) Пошел на***, су*** сын».

Коуч нерадзурри Симоне Индзаги после игры был недоволен таким поведением своих игроков: «На поле такое случается. Это не должно происходить, и мне не нравится это видеть. Затем они сидели вместе в перерыве, они – отличные друзья. Очевидно, не хочется видеть такие инциденты».

Не сумев забить ни гола, «Интер» потерял в Генуе важные очки в борьбе за зону Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Лукаку во время матча послал куда подальше партнера по Интеру

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Серия A Сампдория Интер Милан чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку Сампдория - Интер скандал Николо Барелла Симоне Индзаги видео
Источник Sport.ua
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DaVinci
Негру варто згадати своїх предків і трохи попуститися. Самий безтолковий форвард
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+3
Gargantua
ранимая негритянская душа
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-1
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