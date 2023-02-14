Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Лукаку нужно игровое время»
Италия
14 февраля 2023, 13:29 |
185
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Лукаку нужно игровое время»

Тренер «Интера – о матче против «Сампдории»

14 февраля 2023, 13:29 |
185
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Лукаку нужно игровое время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью 0:0 с «Сампдорией» в 22 туре Серии А:

«Есть разочарование, потому что мы хотели иного результата. Мы недооценили соперника, и мы провели хороший первый тайм, создав много моментов. Мы должны были сыграть лучше против команды, выложившейся на поле. Объективно, ребята провели матч правильно, играя хорошо. В некоторых случаях нам приходилось быть более четкими.

Мы должны посмотреть на себя. Мы одержали три победы подряд, и в этот вечер мы явно хотели выиграть, и потому так много горечи от результата.

Лукаку много работает, ему нужно игровое время. Он хорошо начал матч и помог нам. Он мог забить, а потом немного сдался во втором тайме».

По теме:
ВИДЕО. Интер не сумел обыграть Сампдорию. Верона взяла три очка
Сампдория – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Гранды Серии А нацелились на 20-летнего форварда Аталанты
Симоне Индзаги Интер Милан Сампдория Сампдория - Интер Серия A Ромелу Лукаку
Источник ФК Интер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Футбол | 14 февраля 2023, 13:02 0
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции

Даниил Колесник отличился благородным поступком

Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Футбол | 13 февраля 2023, 16:43 31
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки

Врачам чудом удалось спасти Олега Данченко

Гендиректор Шинника: степень тяжести полученных в драке травм уточняется
Футбол | 14.02.2023, 12:00
Гендиректор Шинника: степень тяжести полученных в драке травм уточняется
Гендиректор Шинника: степень тяжести полученных в драке травм уточняется
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Футбол | 13.02.2023, 16:20
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Футбол | 14.02.2023, 09:50
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Массовая драка в Турции. Игроки Миная схлестнулись с россиянами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
13.02.2023, 17:20 6
Биатлон
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
12.02.2023, 21:01
Футбол
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
13.02.2023, 14:12 6
Футбол
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
13.02.2023, 17:25 6
Теннис
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 19
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 19
Футбол
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности