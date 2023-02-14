Симоне ИНДЗАГИ: «Лукаку нужно игровое время»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью 0:0 с «Сампдорией» в 22 туре Серии А:

«Есть разочарование, потому что мы хотели иного результата. Мы недооценили соперника, и мы провели хороший первый тайм, создав много моментов. Мы должны были сыграть лучше против команды, выложившейся на поле. Объективно, ребята провели матч правильно, играя хорошо. В некоторых случаях нам приходилось быть более четкими.

Мы должны посмотреть на себя. Мы одержали три победы подряд, и в этот вечер мы явно хотели выиграть, и потому так много горечи от результата.

Лукаку много работает, ему нужно игровое время. Он хорошо начал матч и помог нам. Он мог забить, а потом немного сдался во втором тайме».