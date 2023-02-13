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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 16:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:24
2690
3

Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться

Странная история вокруг потенциального переезда Андрея Кулакова в «Александрию»…

13 февраля 2023, 16:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:24
2690
3
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
ФК Шахтер. Андрей Кулаков

В 2016 году в академию «Шахтера» из аналогичной структуры «Металлиста» перешел юный и перспективный нападающий Андрей Кулаков. Пробиться в первую команду «горняков» пареньку было крайне непросто из-за присутствия там огромного количества легионеров, а потому спустя три года Кулаков пошел по пути, который ранее избирали для себя многие другие «академики» донецкого клуба – в аренду в «Мариуполь».

Собственно, именно в «Мариуполе» под руководством Александра Бабича Кулаков и дебютировал в украинской Премьер-лиге. Произошло это 22 февраля 2020 года в матче против «Зари» (1:2), который приазовцы неистово пытались спасти, но в итоге все-таки потерпели поражение. Кулаков тогда был брошен в бой на 80-й минуте вместо центрбека Яворского, но за 14 минут на поле (с учетом компенсированного времени) не нанес ни одного удара, отличившись только тремя передачами (все – точные) и пятью единоборствами (два из них выиграл).

Впоследствии, когда в «Мариуполе» произошла смена главного тренера, и вместо Бабича команду возглавил Остап Маркевич, Кулаков остался в стане приазовцев, и был футболистом этой команды на условиях аренды из «Шахтера» аж до самого момента начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Всего за «Мариуполь» Андрей отыграл 50 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 6 результативных передач. В сезоне-2021/22, когда дела у команды Маркевича шли, откровенно говоря, скверно, Кулаков был одним из тех, чья игра не вызывала серьезных нареканий, и даже, наоборот, – радовала глаз. На счету настырного форварда перед уходом УПЛ на зимнюю паузу, с которой чемпионат тогда так и не вернулся, было 6 голов в 11 матчах, а это практически третья часть от всего количества общекомандных забитых мячей «Мариуполя».

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Кулаков был вынужден покинуть «Мариуполь» и вернуться в «Шахтер». Так как чемпионат в Украине был поставлен на паузу, и сезон-2021/22 так и не был доигран, форвард, не пожелав фактически приостанавливать карьеру, подыскал себе вариант в Турции, и подписал арендное соглашение с представителем тамошнего второго по рангу дивизиона «Тузласпором».

В марте минувшего года факт переезда Кулакова в «Тузласпор», если оценивать чисто спортивную его составляющую, доказал, что нападающий не хочет оставаться вне большого футбола, и стремится развивать свою карьеру. В Турции на молодого нападающего возлагались определенные надежды, но Андрей воплотить их в жизнь так и не сумел.

За несколько месяцев аренды в «Тузласпоре» Кулаков принял участие лишь в четырех поединках команды, ни разу не появляясь в стартовом составе. Украинец абсолютно разочаровал, причем не только отсутствием забитых мячей или результативных передач, но и полной несостоятельностью в аспекте ведения борьбы за мяч, командных взаимодействиях в игру через пас и так далее…

Летом 2022 года Кулаков вернулся в «Шахтер», где как раз произошла кадровая революция. Стан «горняков» покинуло большинство легионеров, а новым главным тренером команды стал Игор Йовичевич, который ранее в загребском «Динамо» и «Днепре-1» доказал успешность взаимодействия с молодыми исполнителями. Неудивительно, что Кулакову, который достаточно сильно провел первую половину сезона-2021/22, был дан шанс в «Шахтере». Форварда заявили на сезон как игрока первой команды, однако на этом все его успехи и достижения закончились… Андрей так и не сыграл за «Шахтер» ни единого матча, а Йовичевич предпочитал делать ставку впереди на Лассину Траоре и Даниила Сикана.

В конце минувшего года в СМИ промелькнула информация о том, что Кулаков вскоре может покинуть «Шахтер». Назывался даже весьма конкретный конечный маршрут потенциального трансфера – «Александрия». Причем уже тогда источники сообщали о том, что «переговоры между клубами находятся в активной стадии и близки к завершению».

Впрочем, время шло, а Кулаков не спешил переезжать в «Александрию». В начале января в прессе вновь появились сведения о готовящемся трансфере Андрея в команду, главным тренером которой незадолго до этого стал Руслан Ротань. На этот раз сообщалось о желании «желто-черных» арендовать форварда с опцией выкупа, но стремительной финализации этой истории вновь не произошло…

Когда в начале февраля ряд источников опять начал заводить песни о все-таки назревающем переходе Кулакова в «Александрию», стало откровенно не по себе. В конце концов, все мы привыкли, когда вокруг топовых украинских футболистов хороводами ходят трансферные «санта-барбары», однако когда нечто подобное происходит вокруг персоны игрока, внешность которого по фото наверняка не смогут опознать 80% болельщиков, так или иначе следящих за перипетиями в украинском футболе, это выглядит удивительным…

По некоторым данным, проблема с затянувшимся трансфером Кулакова в «Александрию» связана с деньгами. Якобы форвард и его представители затребовали от «желто-черных» финансовые условия, по которым Андрей должен оказаться на одном уровне с нынешними лидерами коллектива. И в этой истории не было бы ничего странного, особенно учитывая отрывчатые известия, что якобы «Александрия» все-таки готова немедленно выкупить Кулакова, и это станет самым дорогостоящим входящим трансфером в истории клуба, если бы не один факт – форвард в настоящий момент является беспросветным резервистом «Шахтера», без малейшего намека на получение игровой практики.

Поведение Кулакова, если тот реально вот уже два месяца выторговывает максимально выгодный контракт у боссов «Александрии», тем более удивительно, когда мы вспоминаем переезд форварда в скромный «Тузласпор» годичной давности. Тогда Андрей вроде как очень стремился продолжать заниматься любимым делом и играть в футбол, но сейчас, когда ему готовы предоставить шанс стать ключевой фигурой в нападении «Александрии», демонстрирует едва ли не обратное. Что изменилось за это время? Здесь, пожалуй, выводы на поверхности, но каждый должен сделать их сам…

В конечном итоге, нельзя критиковать профессионального футболиста за желание хорошо зарабатывать. Но этот тезис безоговорочно справедлив для игрока, который востребован на своем нынешнем месте работы, а не для безнадежного резервиста, нуждающегося в шансе вернуться на хороший уровень. Кулаков, который абсолютно провалился в «Тузласпоре» и не стал важной фигурой для Йовичевича в «Шахтере», может получить возможность в «Александрии» только в виду того обстоятельства, что его талант и возможности хорошо знакомы Владимиру Езерскому, ставшему одним из ассистентов Ротаня в стане «желто-черных», а ранее работавшему с форвардом «горняков» в юношеской сборной Украины. Никаких иных объективных предпосылок для того, чтобы «Александрия» инвестировала серьезные по меркам рынка УПЛ средства в этого нападающего сейчас нет. Сам Кулаков за последний год своей карьеры их попросту не продемонстрировал, а потому вокруг чего идут торги по личному контракту, откровенно говоря, непонятно.

И в завершении, чтобы эта история не показалась обывателю скучной и «узкой» в рамках тематики. То, о чем сейчас судачат вокруг потенциального трансфера Кулакова из «Шахтера» в «Александрию», на самом деле, является показателем абсолютно иной УПЛ. Не той, которая может похвастаться переездами Мудрика или Забарного в клубы АПЛ, а Цыганкова – в клуб Ла Лиги. А той, где даже кризис и отсутствие объективных личных успехов не позволяет футболисту снижать планку собственных финансовых требований только потому, что он, представляя гранда, ведет переговоры с куда менее известной за пределами Украины командой.

Последнее обстоятельство иллюстрирует, что далеко не все у нас готовы, прежде всего, делать выбор в пользу футбола, а уже потом получать дивиденды в виде высокого заработка. Тот же Мудрик, который по юношам имел куда больше хвалебных отзывов, нежели Кулаков, не видел проблемы в выступлениях на правах аренды за «Арсенал-Киев» или «Десну», и вокруг него никогда не было сплетен по поводу торгов по зарплате. В итоге Михаилу сперва были предложены лучшие условия в «Шахтере», где он все-таки стал одним из лидеров коллектива, а затем – в «Челси». И неудивительно, что накануне Мудрик, прощаясь с экс-партнерами по команде, напутствовал их словами – мол, верьте, что все возможно. Забыл Миша добавить только одно – любите футбол больше денег, и он обязательно отплатит вам сполна.

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Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
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статьи Андрей Кулаков Шахтер Донецк эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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FunnyCat_____
Баласт есть только в Динамо , не забывайте !
В шахтёре - это все непревзойденный менеджмент !
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