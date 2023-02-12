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  4. Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 14:10 |
295
1

Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»

Полузащитник «Челси» попрощался с донецким клубом

12 февраля 2023, 14:10 |
295
1
Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
ФК Шахтер Донецк

22-летний полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик попрощался с донецким «Шахтером» в Варшаве.

«Двоякие ощущения. Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть. «Шахтер» – это моя семья, это также все болельщики, которые поддерживали нас, поддерживали меня все это время. Хочу сказать большое спасибо и до встречи. Мне было приятно играть, когда за нас болели такие люди.

Памятные моменты? Таких много. Начиная с дебюта и заканчивая матчами Лиги чемпионов. Много было ярких моментов. Хотел бы передать своим бывшим одноклубникам, чтобы они верили, что все возможно. И чтобы оставались такой же хорошей, веселой командой, как сейчас», – сказал Мудрик.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Alex906
Верить конечно можно но после Мудрика вряд-ли кого-то взуют палкины 
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