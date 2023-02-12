Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
Полузащитник «Челси» попрощался с донецким клубом
22-летний полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик попрощался с донецким «Шахтером» в Варшаве.
«Двоякие ощущения. Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть. «Шахтер» – это моя семья, это также все болельщики, которые поддерживали нас, поддерживали меня все это время. Хочу сказать большое спасибо и до встречи. Мне было приятно играть, когда за нас болели такие люди.
Памятные моменты? Таких много. Начиная с дебюта и заканчивая матчами Лиги чемпионов. Много было ярких моментов. Хотел бы передать своим бывшим одноклубникам, чтобы они верили, что все возможно. И чтобы оставались такой же хорошей, веселой командой, как сейчас», – сказал Мудрик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев
Андрей результативными действиями не отметился