Украина. Премьер лига13 декабря 2022, 01:05 | Обновлено 13 декабря 2022, 01:08
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Нападающий Шахтера близок к смене клуба в УПЛ
Новый этап в карьере может начаться у Андрея Кулакова
13 декабря 2022, 01:05 | Обновлено 13 декабря 2022, 01:08
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Форвард донецкого «Шахтера» Андрей Кулаков вскоре может стать игроком «Александрии».
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Переговоры между клубами находятся в активной стадии и близки к завершению.
23-летний Кулаков находится у «горняков» на контракте, начиная с 2016 года, но за это время не провел за основную команду клуба ни одного матча.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» ведет в Лондоне переговоры с четырьмя клубами о продаже своих игроков.
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