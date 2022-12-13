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Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 01:05 | Обновлено 13 декабря 2022, 01:08
251
0

Нападающий Шахтера близок к смене клуба в УПЛ

Новый этап в карьере может начаться у Андрея Кулакова

13 декабря 2022, 01:05 | Обновлено 13 декабря 2022, 01:08
251
0
Нападающий Шахтера близок к смене клуба в УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Андрей Кулаков

Форвард донецкого «Шахтера» Андрей Кулаков вскоре может стать игроком «Александрии».

Переговоры между клубами находятся в активной стадии и близки к завершению.

23-летний Кулаков находится у «горняков» на контракте, начиная с 2016 года, но за это время не провел за основную команду клуба ни одного матча.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» ведет в Лондоне переговоры с четырьмя клубами о продаже своих игроков.

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Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александрия Андрей Кулаков
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Источник Вацко Live
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