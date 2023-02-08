Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
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Форвард Шахтера продолжит карьеру в Александрии
Новая команда у Андрея Кулакова
08 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
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Нападающий Андрей Кулаков, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», вторую часть текущего сезона проведет в «Александрии».
Источник утверждает, будто это аренда с правом выкупа. Впрочем, будущее Кулакова в «Александрии» окончательно будет зависеть от финансовых возможностей клуба, так как у 23-летнего игрока не самая посредственная заработная плата.
Ранее сообщалось, что в услугах Кулакова заинтересован новый наставник александрийцев Руслан Ротань.
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