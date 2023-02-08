Форвард Шахтера продолжит карьеру в Александрии

Нападающий Андрей Кулаков, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», вторую часть текущего сезона проведет в «Александрии».

Источник утверждает, будто это аренда с правом выкупа. Впрочем, будущее Кулакова в «Александрии» окончательно будет зависеть от финансовых возможностей клуба, так как у 23-летнего игрока не самая посредственная заработная плата.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулакова заинтересован новый наставник александрийцев Руслан Ротань.