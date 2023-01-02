Украина. Премьер лига02 января 2023, 17:32 |
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Александрия может арендовать форварда Шахтера
Андрей Кулаков заинтересовал Руслана Ротаня
02 января 2023, 17:32 |
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Новый главный тренер «Александрии» Руслан Ротань заинтересован в услугах форварда «Шахтера» Андрея Кулакова.
«Горожане» планируют взять 23-летнего игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа.
В нынешнем сезоне Кулаков не провел за «горняков» ни встречи (10 раз попадал в заявку на матчи Премьер-лиги). Transfermarkt оценивает его в 400 000 евро.
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