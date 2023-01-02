Александрия может арендовать форварда Шахтера

Новый главный тренер «Александрии» Руслан Ротань заинтересован в услугах форварда «Шахтера» Андрея Кулакова.

«Горожане» планируют взять 23-летнего игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа.

В нынешнем сезоне Кулаков не провел за «горняков» ни встречи (10 раз попадал в заявку на матчи Премьер-лиги). Transfermarkt оценивает его в 400 000 евро.