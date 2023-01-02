Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия может арендовать форварда Шахтера
Украина. Премьер лига
02 января 2023, 17:32 |
777
0

Александрия может арендовать форварда Шахтера

Андрей Кулаков заинтересовал Руслана Ротаня

02 января 2023, 17:32 |
777
0
Александрия может арендовать форварда Шахтера
FootBoom. Андрей Кулаков

Новый главный тренер «Александрии» Руслан Ротань заинтересован в услугах форварда «Шахтера» Андрея Кулакова.

«Горожане» планируют взять 23-летнего игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа.

В нынешнем сезоне Кулаков не провел за «горняков» ни встречи (10 раз попадал в заявку на матчи Премьер-лиги). Transfermarkt оценивает его в 400 000 евро.

По теме:
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Аталанта отдала форварда в аренду в Сампдорию
ПСЖ больше не претендует на Фелиша
Александрия Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Руслан Ротань Андрей Кулаков
Источник Footboom
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Теннис | 02 января 2023, 10:41 8
Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы

Марта в трех сетах оказалась сильнее Джейми Форлис из Австралии

Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Футбол | 01 января 2023, 21:15 0
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании

Лука Модрич продолжит играть за «Реал» Мадрид

Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Футбол | 01.01.2023, 23:44
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Футбол | 01.01.2023, 22:40
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
Футбол | 02.01.2023, 14:27
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
01.01.2023, 23:01 21
Война
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
01.01.2023, 04:10 1
Хоккей
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
01.01.2023, 12:17 9
Футбол
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
01.01.2023, 16:52 30
Футбол
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
01.01.2023, 09:12 23
Теннис
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
01.01.2023, 19:45 20
Война
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
31.12.2022, 19:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности