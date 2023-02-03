Изменили традиции. Металлист не проиграл на сборе в Турции
Харьковчане провели 4-й турецкий спарринг
В пятницу, 3 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции померился силами с грузинской командой «Торпедо» из Кутаиси.
Встреча сильнейшего не выявила – соперники разошлись миром 0:0.
Напомним, в трех предыдущих товарищеским матчах в Турции «Металлист» неизменно проигрывал со счетом 0:1. Это были поединки с польским «Катовице», болгарским «Локомотивом» из Софии и командой «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.
Товарищеский матч
«Металлист» – «Торпедо» Кутаиси, Грузия – 0:0
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