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Металлист
03.02.2023, FT 0 : 0
Торпедо Кутаиси
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 03 февраля 2023, 17:02
197
0

Изменили традиции. Металлист не проиграл на сборе в Турции

Харьковчане провели 4-й турецкий спарринг

03 февраля 2023, 16:55 | Обновлено 03 февраля 2023, 17:02
197
0
Изменили традиции. Металлист не проиграл на сборе в Турции
ФК Металлист

В пятницу, 3 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции померился силами с грузинской командой «Торпедо» из Кутаиси.

Встреча сильнейшего не выявила – соперники разошлись миром 0:0.

Напомним, в трех предыдущих товарищеским матчах в Турции «Металлист» неизменно проигрывал со счетом 0:1. Это были поединки с польским «Катовице», болгарским «Локомотивом» из Софии и командой «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Торпедо» Кутаиси, Грузия – 0:0

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Металлист Харьков Торпедо Кутаиси учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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