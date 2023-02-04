Товарищеские матчи
03.02.2023, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 12:49 |
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Металлист – Торпедо Кутаиси – 0:0. Обзор матча
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04 февраля 2023, 12:49 |
26
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Харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции померился силами с грузинской командой «Торпедо» из Кутаиси. Встреча сильнейшего не выявила – соперники разошлись миром 0:0.
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