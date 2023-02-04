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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 12:49 |
26
0

Металлист – Торпедо Кутаиси – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 февраля 2023, 12:49 |
26
0
Металлист – Торпедо Кутаиси – 0:0. Обзор матча
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции померился силами с грузинской командой «Торпедо» из Кутаиси. Встреча сильнейшего не выявила – соперники разошлись миром 0:0.

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Источник Sport.ua
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