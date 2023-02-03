Товарищеские матчи
03.02.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 10:04 |
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Металлист – Торпедо Кутаиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 3 февраля в 15:00
03 февраля 2023, 10:04 |
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В пятницу, 3 февраля, состоится товарищеский матч между «Металлистом» и «Торпедо» из грузинского города Кутаиси.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-й матч харьковского клуба на сборах в Турции. Все 3 предыдущие встречи «Металлист» проиграл со счетом 0:1.
Стартовый свисток прозвучит в поединке «Металлист» – «Торпедо» Кутаиси в 15:00.
15:00 Металлист – Торпедо Кутаиси
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