В пятницу, 3 февраля, состоится товарищеский матч между «Металлистом» и «Торпедо» из грузинского города Кутаиси.

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Это будет 4-й матч харьковского клуба на сборах в Турции. Все 3 предыдущие встречи «Металлист» проиграл со счетом 0:1.

Стартовый свисток прозвучит в поединке «Металлист» – «Торпедо» Кутаиси в 15:00.

15:00 Металлист – Торпедо Кутаиси