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Товарищеские матчи
Металлист
03.02.2023 15:00 - : -
Торпедо Кутаиси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 10:04 |
80
0

Металлист – Торпедо Кутаиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 3 февраля в 15:00

03 февраля 2023, 10:04 |
80
0
Металлист – Торпедо Кутаиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

В пятницу, 3 февраля, состоится товарищеский матч между «Металлистом» и «Торпедо» из грузинского города Кутаиси.

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Это будет 4-й матч харьковского клуба на сборах в Турции. Все 3 предыдущие встречи «Металлист» проиграл со счетом 0:1.

Стартовый свисток прозвучит в поединке «Металлист» – «Торпедо» Кутаиси в 15:00.

15:00 Металлист – Торпедо Кутаиси

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Источник Sport.ua
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