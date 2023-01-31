Печальная стабильность. Металлист проиграл в очередном турецком спарринге
И снова 0:1
Харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции провел третий товарищеский поединок. Соперником украинцев стал клуб «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.
Встреча завершилась минимальным поражением «Металлиста» – 0:1.
Напомним, в двух предыдущих турецких спаррингах харьковчане также уступили со счетом 0:1. Вначале они проиграли польскому клубу «Катовице», а затем уступили болгарскому «Локомотиву» из Софии.
Товарищеский матч
«Металлист» – «Тузла Сити» Босния и Герцеговина – 0:1
Гол: Хасанбегович, 89 (0:1).
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