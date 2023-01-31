Печальная стабильность. Металлист проиграл в очередном турецком спарринге

Харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции провел третий товарищеский поединок. Соперником украинцев стал клуб «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

Встреча завершилась минимальным поражением «Металлиста» – 0:1.

Напомним, в двух предыдущих турецких спаррингах харьковчане также уступили со счетом 0:1. Вначале они проиграли польскому клубу «Катовице», а затем уступили болгарскому «Локомотиву» из Софии.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Тузла Сити» Босния и Герцеговина – 0:1

Гол: Хасанбегович, 89 (0:1).