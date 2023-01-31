Товарищеские матчи
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Украина. Премьер лига31 января 2023, 02:33 | Обновлено 31 января 2023, 03:26
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Металлист – Тузла Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Третий спарринг харьковчан на сборе в Турции
31 января 2023, 02:33 | Обновлено 31 января 2023, 03:26
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Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе, проходящем в Турции, харьковский «Металлист» проведет третий товарищеский поединок. Соперником «желто-синих» станет клуб «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.
Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.
Напомним, в первом контрольном матче 2023 года «Металлист» потерпел поражение от польского клуба «Катовице» со счетом 0:1, а затем с аналогичным результатом проиграл болгарскому «Локомотиву».
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