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31 января 2023, 02:33 | Обновлено 31 января 2023, 03:26
22
0

Металлист – Тузла Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третий спарринг харьковчан на сборе в Турции

31 января 2023, 02:33 | Обновлено 31 января 2023, 03:26
22
0
Металлист – Тузла Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе, проходящем в Турции, харьковский «Металлист» проведет третий товарищеский поединок. Соперником «желто-синих» станет клуб «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, в первом контрольном матче 2023 года «Металлист» потерпел поражение от польского клуба «Катовице» со счетом 0:1, а затем с аналогичным результатом проиграл болгарскому «Локомотиву».

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Источник Sport.ua
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