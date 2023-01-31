Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе, проходящем в Турции, харьковский «Металлист» проведет третий товарищеский поединок. Соперником «желто-синих» станет клуб «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, в первом контрольном матче 2023 года «Металлист» потерпел поражение от польского клуба «Катовице» со счетом 0:1, а затем с аналогичным результатом проиграл болгарскому «Локомотиву».