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Металлист
25.01.2023, FT 0 : 1
Катовице
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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 04:15 | Обновлено 27 января 2023, 04:27
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0

Металлист – Катовице – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

27 января 2023, 04:15 | Обновлено 27 января 2023, 04:27
30
0
Металлист – Катовице – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» 25 января проиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником был клуб «Катовице» из Польши. Харьковская команда пропустила гол на 17-й минуте (0:1).

Металлист – Катовице – 0:1. Видео гола и обзор матча

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товарищеские матчи Металлист Харьков Катовице контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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