Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига27 января 2023, 04:15 | Обновлено 27 января 2023, 04:27
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Металлист – Катовице – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
27 января 2023, 04:15 | Обновлено 27 января 2023, 04:27
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Харьковский «Металлист» 25 января проиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником был клуб «Катовице» из Польши. Харьковская команда пропустила гол на 17-й минуте (0:1).
Металлист – Катовице – 0:1. Видео гола и обзор матча
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