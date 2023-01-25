Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига25 января 2023, 15:59 | Обновлено 25 января 2023, 16:15
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Неудача на почин. Металлист проиграл в первом зимнем спарринге
Харьковская команда уступила на сборе в Турции
25 января 2023, 15:59 | Обновлено 25 января 2023, 16:15
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Харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции померялся силами с польской командой «Катовице».
Для команды Олега Ратия и Александра Призетко это была первая игра зимней подготовки. Она завершилась поражением харьковчан со счетом 0:1.
Товарищеский матч
Металлист – Катовице – 0:1
Гол: Арак, 17 (0:1).
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