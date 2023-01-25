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Товарищеские матчи
Металлист
25.01.2023, FT 0 : 1
Катовице
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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 15:59 | Обновлено 25 января 2023, 16:15
114
0

Неудача на почин. Металлист проиграл в первом зимнем спарринге

Харьковская команда уступила на сборе в Турции

25 января 2023, 15:59 | Обновлено 25 января 2023, 16:15
114
0
Неудача на почин. Металлист проиграл в первом зимнем спарринге
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции померялся силами с польской командой «Катовице».

Для команды Олега Ратия и Александра Призетко это была первая игра зимней подготовки. Она завершилась поражением харьковчан со счетом 0:1.

Товарищеский матч

Металлист – Катовице – 0:1

Гол: Арак, 17 (0:1).

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Источник Sport.ua
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