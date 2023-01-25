Неудача на почин. Металлист проиграл в первом зимнем спарринге

Харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции померялся силами с польской командой «Катовице».

Для команды Олега Ратия и Александра Призетко это была первая игра зимней подготовки. Она завершилась поражением харьковчан со счетом 0:1.

Товарищеский матч

Металлист – Катовице – 0:1

Гол: Арак, 17 (0:1).