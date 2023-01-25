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Металлист
25.01.2023 14:00 - : -
Катовице
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 07:59 | Обновлено 25 января 2023, 08:14
88
0

Металлист – Катовице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

25 января 2023, 07:59 | Обновлено 25 января 2023, 08:14
88
0
Металлист – Катовице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является «Катовице» из Польши. Начало матча – 25 января в 14:00 по Киеву.

Металлист – Катовице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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