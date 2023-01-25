Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига25 января 2023, 07:59 | Обновлено 25 января 2023, 08:14
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Металлист – Катовице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
25 января 2023, 07:59 | Обновлено 25 января 2023, 08:14
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Харьковский «Металлист» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является «Катовице» из Польши. Начало матча – 25 января в 14:00 по Киеву.
Металлист – Катовице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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