Второе поражение на сборе. Металлист уступил Локомотиву
Снова не удалось забить
«Металлист» в рамках тренировочного сбора в Турции провел второй контрольный матч. Команда уступила болгарскому «Локомотиву» со счетом 0:1.
В первой встрече на сборе харьковчане проиграли с тем же счетом.
В пятницу стало известно, что новым тренером «Металлиста» стал Перица Огненович.
Металлист - Локомотив (Болгария) 0:1
Гол: Митков, 62
Металлист (стартовый состав): Костик, Романюк, Маткобожик, Николишин, Тепляков, Чайковский, Демченко, Панасенко, Картушов, Рязанцев, Угочукве
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