Второе поражение на сборе. Металлист уступил Локомотиву

«Металлист» в рамках тренировочного сбора в Турции провел второй контрольный матч. Команда уступила болгарскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

В первой встрече на сборе харьковчане проиграли с тем же счетом.

В пятницу стало известно, что новым тренером «Металлиста» стал Перица Огненович.

Металлист - Локомотив (Болгария) 0:1

Гол: Митков, 62

Металлист (стартовый состав): Костик, Романюк, Маткобожик, Николишин, Тепляков, Чайковский, Демченко, Панасенко, Картушов, Рязанцев, Угочукве