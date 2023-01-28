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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 17:11 | Обновлено 28 января 2023, 17:12
189
0

Второе поражение на сборе. Металлист уступил Локомотиву

Снова не удалось забить

28 января 2023, 17:11 | Обновлено 28 января 2023, 17:12
189
0
Второе поражение на сборе. Металлист уступил Локомотиву
ФК Металлист

«Металлист» в рамках тренировочного сбора в Турции провел второй контрольный матч. Команда уступила болгарскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

В первой встрече на сборе харьковчане проиграли с тем же счетом.

В пятницу стало известно, что новым тренером «Металлиста» стал Перица Огненович.

Металлист - Локомотив (Болгария) 0:1
Гол: Митков, 62

Металлист (стартовый состав): Костик, Романюк, Маткобожик, Николишин, Тепляков, Чайковский, Демченко, Панасенко, Картушов, Рязанцев, Угочукве

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Источник Sport.ua
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