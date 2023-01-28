В субботу, 28 января, на предсезонном сборе, проходящем в Турции, харьковский «Металлист» проведет второй контрольный матч. Соперником «желто-синих» станет болгарский клуб «Локомотив» из Софии.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом контрольном матче 2023 года «Металлист» потерпел поражение от польского клуба «Катовице» – 0:1.