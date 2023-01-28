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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 04:59 | Обновлено 28 января 2023, 05:14
16
0

Металлист – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй спарринг харьковчан на турецком сборе

28 января 2023, 04:59 | Обновлено 28 января 2023, 05:14
16
0
Металлист – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

В субботу, 28 января, на предсезонном сборе, проходящем в Турции, харьковский «Металлист» проведет второй контрольный матч. Соперником «желто-синих» станет болгарский клуб «Локомотив» из Софии.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом контрольном матче 2023 года «Металлист» потерпел поражение от польского клуба «Катовице» – 0:1.

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Источник Sport.ua
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