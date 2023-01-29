Металлист – Локомотив София – 0:1. Неудача нового тренера. Видеообзор матча
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Харьковский «Металлист» с минимальным счетом уступил во втором матче на учебно-тренировочных сборах в Турции болгарскому «Локомотиву».
Командой из Харькова впервые руководил новый и.о. главного тренера Перица Огненович.
Товарищеский матч. 28 января 2023 года. Алания (Турция)
Металлист Харьков (Украина) – Локомотив София (Болгария) – 0:1
Гол: Кацаров, 62.
Металлист (1–30 мин): Костик, Тепляков Н., Николишин, Маткобожик, Романюк, Чайковский, Панасенко, Демченко, Рязанцев, Картушов, Угочукве.
Металлист (31–60 мин): Костик (Ермолов, 46), Шопин, Мизюк, Порох, Каплиенко, Ралюченко, Чидомере, Багачанский, Синчук, Коркишко, Рязанцев.
Металлист (61–90 хв): Ермолов, Горяинов, Приходько, Дигтяр, Вернаттус, Горенко, Тепляков, Шамич, Ориховский, Кайдалов, Красников.
И.о. главного тренера – Перица Огненович
Локомотив София: Гайе, Милошев, Кацаров, Рапосо, Малембана, Карлос Франка, Ненов, Бакалов, Вутов, Митков, Иванов
Главный тренер – Димитар Васев
Видеообзор матча
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