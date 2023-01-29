Харьковский «Металлист» с минимальным счетом уступил во втором матче на учебно-тренировочных сборах в Турции болгарскому «Локомотиву».

Командой из Харькова впервые руководил новый и.о. главного тренера Перица Огненович.

Товарищеский матч. 28 января 2023 года. Алания (Турция)

Металлист Харьков (Украина) – Локомотив София (Болгария) – 0:1

Гол: Кацаров, 62.

Металлист (1–30 мин): Костик, Тепляков Н., Николишин, Маткобожик, Романюк, Чайковский, Панасенко, Демченко, Рязанцев, Картушов, Угочукве.

Металлист (31–60 мин): Костик (Ермолов, 46), Шопин, Мизюк, Порох, Каплиенко, Ралюченко, Чидомере, Багачанский, Синчук, Коркишко, Рязанцев.

Металлист (61–90 хв): Ермолов, Горяинов, Приходько, Дигтяр, Вернаттус, Горенко, Тепляков, Шамич, Ориховский, Кайдалов, Красников.

И.о. главного тренера – Перица Огненович

Локомотив София: Гайе, Милошев, Кацаров, Рапосо, Малембана, Карлос Франка, Ненов, Бакалов, Вутов, Митков, Иванов

Главный тренер – Димитар Васев

Видеообзор матча