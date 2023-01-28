Динамо Киев

Товарищеские матчи
28.01.2023, FT 0 : 2
Украина. Премьер лига28 января 2023, 19:57 |
889
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Динамо – Марибор – 0:2. Когда будут голы? Обзор матча киевлян
Команда Мирчи Луческу еще не забивала на сборах
28 января 2023, 19:57 |
889
6
«Динамо» провело второй матч на сборе в Турции, уступив «Марибору» со счетом 0:2. Ранее киевляне проиграли венскому «Рапиду» с результатом 0:4.
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Комментарии 6
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Беседин это талисман команды ,без него никак.
Зачем обсыраете Суркиса. Вы спасибо ему должны говорить. Знатоки.
Игра будет когда наконец уберут Караваева.
Зря соля отпускали , а вообще, если без шуток до каких пор вы будите выпускать беседина, он даже в 1 лиге не потянет, Динамо к давно надо было покупать форварда типа бангуры или давно надо было наигрывать диало и ваната, но Суркис жлоб
Голы будут когда Игорёк уйдёт
Будут голы тогда, когда Суркис в Монако выиграет джек-пот, все таки Зеро у него не выпадает
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