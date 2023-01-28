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Динамо Киев
28.01.2023, FT 0 : 2
Марибор
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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 19:57 |
889
6

Динамо – Марибор – 0:2. Когда будут голы? Обзор матча киевлян

Команда Мирчи Луческу еще не забивала на сборах

28 января 2023, 19:57 |
889
6
Динамо – Марибор – 0:2. Когда будут голы? Обзор матча киевлян
ФК Динамо Киев

«Динамо» провело второй матч на сборе в Турции, уступив «Марибору» со счетом 0:2. Ранее киевляне проиграли венскому «Рапиду» с результатом 0:4.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Перец
Беседин это талисман команды ,без него никак. 
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0
vovei
Зачем обсыраете Суркиса. Вы спасибо ему должны говорить. Знатоки.
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0
vovei
Игра будет когда наконец уберут Караваева.
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0
Алексей
Зря соля отпускали , а вообще, если без шуток до каких пор вы будите выпускать беседина, он даже в 1 лиге не потянет, Динамо к давно надо было покупать форварда типа бангуры или давно надо было наигрывать диало и ваната, но Суркис жлоб 
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0
VitosKH
Голы будут когда Игорёк уйдёт 
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0
Алексей
Будут голы тогда, когда Суркис в Монако выиграет джек-пот, все таки Зеро у него не выпадает 
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0
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