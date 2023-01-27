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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 18:08 | Обновлено 27 января 2023, 18:47
418
0

Динамо Киев – Марибор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Очередной соперник на сборах в более серьезных кондициях

27 января 2023, 18:08 | Обновлено 27 января 2023, 18:47
418
0
Динамо Киев – Марибор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

В субботу, 28 января, в Анталье на стадионе «Mardan Sports Complex» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и словенский «Марибор». Стартовый свисток рефери прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо Киев


Нарезать список задач на вторую часть сезона для киевского «Динамо» будет достаточно простой задачей, так как команда Мирчи Луческу не будет принимать участия в еврокубковых баталиях из-за неудачных выступлений осенью прошлого года в Лиге Европы УЕФА, а о розыгрыше Кубка Украины в каком-либо виде сейчас вопрос и вовсе не стоит на повестке дня. Именно поэтому общий план для столичного коллектива заключается лишь в одном предложении – «Составить конкуренцию «Днепру-1» и донецкому «Шахтеру»». А вот какого уровня будет это потенциальное соперничество – вопрос будет оставаться открытым вплоть до последнего тура.

Осенью «бело-синие» играли в откровенно невзрачный футбол, и каждый следующий матч с их участием, особенно – в еврокубках, становился испытанием на прочность нервной системы болельщиков. Лишь перед чемпионатом мира-2022 в Катаре «Динамо» хоть как-то разыгралось, но затем настала зимняя пауза с достаточно туманными прогнозами относительно второй части сезона. На тренировочных сборах в Турции команда Мирчи Луческу только начинает набирать обороты, поэтому недавнее громкое поражение от венского «Рапида» (0:4) не должно портить настроение футболистам – их кондиции к первой игре банально не позволяли сыграть лучше против команды, которая как будто и не останавливалась в тренировочном процессе на время мундиаля.

Марибор


Следующим соперником киевлян по турецким сборам станет чемпион Словении «Марибор» – шестнадцатикратный обладатель «золотых» медалей своего национального первенства, чье имя является довольно знакомым для украинских команд. Тоже «Динамо» играло против «фиалок» на закате XX века в группе Лиги чемпионов, когда словенцы три из своих четырех добытых очков в итоге набрали именно в столице Украины. На сегодняшний день футболисты 50-летнего хорватского специалиста Дамира Крзнара идут четвертыми в национальном первенстве с отставанием в 15 очков от лидера, но с серией из пяти победных матчей кряду, которая ушла на паузу в середине декабря до возобновления турнира.

Такой большой отрыв «Олимпии» из Любляны от действующих чемпионов связан с тем, что они провальным образом начали сезон прошлым летом, и, как итог, лишились словенского главного тренера Радована Карановича уже к середине августа. Тогда стало понятно, что в Лиге Европы УЕФА «Марибор» принимать участие уже точно не будет из-за поражения в квалификации от финского «ХИК», а новый главный тренер в последствии не успел исправить ситуацию перед отбором в Лигу конференций, из-за чего «фиолетовые» проиграли румынскому «Клужу». В целом, ситуация аналогична истории «Динамо» в этом футбольном году, вот только «Марибор» из своего кризиса уже вышел и в текущей тренировочной кампании уже имеет достаточно сыгранных матчей, в которых не проигрывал «Алюминию» (2:0), «Чукарички» (2:1) и софийской «Славии» (1:1), за плечами.

Ориентировочные составы


«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Сирота, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Лонвейк, Гармаш, Леднев – Ванат.

«Марибор»: Юг – Геррико, Уотсон, Карич, Жинич – Божич, Антолин Иличич, Толич – Выпотник, Батурина.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Мирчи Луческу не уступит соперникам в игре с небольшим количеством голов. Нашей ставкой будет позиция – «Динамо» Киев не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

28 января, суббота

«Динамо» Киев – «Марибор»
Анталья. «Mardan Sports Complex». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – YouTube-канал «Динамо» Киев
ДИНАМО КИЕВ – МАРИБОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Динамо - Марибор Динамо Киев Марибор прогнозы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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