Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Динамо назвал причины провальных результатов команды на сборах
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 19:05 | Обновлено 28 января 2023, 19:08
1204
0

Защитник Динамо назвал причины провальных результатов команды на сборах

Владислав Дубинчак пообщался с клубной прессой после матча с «Марибором»

28 января 2023, 19:05 | Обновлено 28 января 2023, 19:08
1204
0
Защитник Динамо назвал причины провальных результатов команды на сборах
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Украинский защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак оставил комментарий после товарищеского матча с «Марибором»:

– Показалось, что по сравнению с предыдущим матчем против венского «Рапида» сегодня «Динамо» играло более агрессивно, соглашаетесь ли с этим?

– Понемногу набираем обороты. Конечно, досадно уступать, всегда хочется побеждать, но мы сейчас работаем в режиме двух разовых тренировок, под большими нагрузками, поэтому таковы и результаты. Кроме того, мы играем с командами, которые уже готовы к своим чемпионатам и начнут играть официальные матчи уже через несколько дней. Поэтому нам очень тяжело, не хватает взаимопонимания. В этом есть проблема. Думаю, со временем это пройдет, и мы начнем одерживать победы.

– Специально ли тренерский штаб подбирает соперников, которые уже почти готовы к возобновлению чемпионата в своих странах, потому что с ними труднее играть?

– Думаю, да, такие усиленные нагрузки направлены и на то, чтобы мы быстрее входили в ритм, налаживали связи друг с другом, ведь, конечно, сложно играть против команд, которые уже хорошо готовы физически, а мы только набираем свои кондиции. Сегодня утром у нас была тренировка, так же и перед прошлым поединком. Повторюсь, мы проводим занятия, а затем играем под нагрузками.

– Нет ли психологического аспекта, мешающего получить положительный результат?

– Нет, думаю, дело исключительно в физических нагрузках, трудно работать под ними. Чувствуется, что ты не так легок и не можешь обыграть соперника один в один. Вроде бы все понимаешь на поле, но сделать много не можешь.

– У «Динамо» сбор будет продолжаться в течение месяца, какие у команды планы на ближайшие несколько дней перед следующим товарищеским поединком?

– У нас запланированы двукратные тренировки. Следующий контрольный поединок намечен на 31 января против еще одной австрийской команды. Ожидаю, что тоже будет тяжело, ведь «Аустрия Лустенау» тоже скоро будет начинать чемпионат. Будем продолжать работать, как всегда, и все будет хорошо.

– Что бы хотели сказать украинцам, болельщикам и воинам ВСУ?

– Хочу поблагодарить наших защитников ВСУ за то, что благодаря им Украина держится, за то, что мы имеем возможность тренироваться и играть матчи. А украинцам тоже хочу держаться и надеюсь, что скоро победа будет за нами.

Контрольный поединок «Динамо» – «Марибор» завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Словении. Предыдущий товарищеский матч против «Рапида» динамовцы разгромно проиграли со счетом 0:4.

По теме:
Рух провел первый контрольный матч на сборе в Хорватии
Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
Динамо Киев Марибор Динамо - Марибор контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Владислав Дубинчак
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
Футбол | 28 января 2023, 11:50 22
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо

Валерий Василенко размышляет о динамовском «балласте»

ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
Биатлон | 28 января 2023, 12:09 4
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте

Чемпионкой Европы стала немка Селина Гротиан

ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 28.01.2023, 00:48
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Футбол | 27.01.2023, 23:57
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне
Футбол | 28.01.2023, 19:13
Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне
Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
27.01.2023, 11:50 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
27.01.2023, 17:19 3
Футбол
Не в марте. Бой Усик – Фьюри сместят по дате
Не в марте. Бой Усик – Фьюри сместят по дате
27.01.2023, 14:11 4
Бокс
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
26.01.2023, 18:10 21
Футбол
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
28.01.2023, 13:13 29
Теннис
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
27.01.2023, 21:00 14
Война
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
27.01.2023, 13:00 9
Биатлон
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
26.01.2023, 19:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности