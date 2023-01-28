Защитник Динамо назвал причины провальных результатов команды на сборах

Украинский защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак оставил комментарий после товарищеского матча с «Марибором»:

– Показалось, что по сравнению с предыдущим матчем против венского «Рапида» сегодня «Динамо» играло более агрессивно, соглашаетесь ли с этим?

– Понемногу набираем обороты. Конечно, досадно уступать, всегда хочется побеждать, но мы сейчас работаем в режиме двух разовых тренировок, под большими нагрузками, поэтому таковы и результаты. Кроме того, мы играем с командами, которые уже готовы к своим чемпионатам и начнут играть официальные матчи уже через несколько дней. Поэтому нам очень тяжело, не хватает взаимопонимания. В этом есть проблема. Думаю, со временем это пройдет, и мы начнем одерживать победы.

– Специально ли тренерский штаб подбирает соперников, которые уже почти готовы к возобновлению чемпионата в своих странах, потому что с ними труднее играть?

– Думаю, да, такие усиленные нагрузки направлены и на то, чтобы мы быстрее входили в ритм, налаживали связи друг с другом, ведь, конечно, сложно играть против команд, которые уже хорошо готовы физически, а мы только набираем свои кондиции. Сегодня утром у нас была тренировка, так же и перед прошлым поединком. Повторюсь, мы проводим занятия, а затем играем под нагрузками.

– Нет ли психологического аспекта, мешающего получить положительный результат?

– Нет, думаю, дело исключительно в физических нагрузках, трудно работать под ними. Чувствуется, что ты не так легок и не можешь обыграть соперника один в один. Вроде бы все понимаешь на поле, но сделать много не можешь.

– У «Динамо» сбор будет продолжаться в течение месяца, какие у команды планы на ближайшие несколько дней перед следующим товарищеским поединком?

– У нас запланированы двукратные тренировки. Следующий контрольный поединок намечен на 31 января против еще одной австрийской команды. Ожидаю, что тоже будет тяжело, ведь «Аустрия Лустенау» тоже скоро будет начинать чемпионат. Будем продолжать работать, как всегда, и все будет хорошо.

– Что бы хотели сказать украинцам, болельщикам и воинам ВСУ?

– Хочу поблагодарить наших защитников ВСУ за то, что благодаря им Украина держится, за то, что мы имеем возможность тренироваться и играть матчи. А украинцам тоже хочу держаться и надеюсь, что скоро победа будет за нами.

Контрольный поединок «Динамо» – «Марибор» завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Словении. Предыдущий товарищеский матч против «Рапида» динамовцы разгромно проиграли со счетом 0:4.