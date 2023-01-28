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Товарищеские матчи
Динамо Киев
28.01.2023, FT 0 : 2
Марибор
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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 17:55 | Обновлено 28 января 2023, 18:22
3543
43

Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору

Второй матч подряд на сборах в Турции команда Мирчи Луческу не может поразить ворота соперников

28 января 2023, 17:55 | Обновлено 28 января 2023, 18:22
3543
43
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
ФК Динамо Киев

Зимние приключения ведущих украинских футбольных клубов в Турции продолжаются. В частности, для киевского «Динамо» в отчетный день настал черед провести уже второй контрольный матч в 2023 году, тогда как после первой встречи футболисты Мирчи Луческу не оставили поводов говорить в позитивном контексте о своем текущем физическом состоянии. Венский «Рапид» оказался соперником с гораздо более высоким игровым тонусом, поэтому зацепиться за результат у «бело-синих» не было никаких шансов (0:4).

Следующим соперником «Динамо» в Анталии стал многократный чемпион Словении «Марибор», против которого утром сыграл молодежный состав донецкого «Шахтера» (1:1), а уже после обеда команды Дамира Кржнара ожидал довольно экспериментальный состав столичного коллектива, в котором ярко выделялось появление центральной линии из академии клуба. Только этот факт был достоин того, чтобы матч привлекал к себе внимание.

В первой половине матча команды продемонстрировали вполне равный футбол без преобладания какой-либо из сторон в отдельных компонентах. Было заметно, что соперники находятся в хорошем физическом состоянии, однако смешанный состав после первого матча в сутки не очень-то и пытался тратить лишние усилия для преодоления защиты киевлян. Несколько дальних выстрелов – вот и все, чем запомнились словенцы, но Нещерет на линии ворот играл достаточно надежно.

Кроме того, жесткая манера работы арбитра не давала игрокам должным образом набрать обороты, потому что фиксировались даже самые мелкие нарушения правил из возможных. Во втором тайме это еще сыграет свою роль в контексте удаления Джастина Лонвейка за два фола в безопасной для ворот его команды зоне, но до этого «Динамо» еще предстояло пережить далеко не лучший отрезок игры после ее возобновления.

Луческу за время перерыва подтянул основных футболистов на футбольное поле, однако именно в столь опытном варианте киевляне и пропустили по итогу быстрой контратаки, которую начал Иличич дальним переводом мяча, а завершил красивым дальним выстрелом с левого фланга в противоположный угол Антолин.

Все основания для того, чтобы сразу же отыграться, украинская команда получила благодаря своевременному рывку Ваната на левый фланг чужого штрафного под заброс уже в следующей атаке. Нападающего «Динамо» тогда сбил соперник, но реализовать добросовестно заработанный пенальти выстрелом в правый угол у пострадавшего не получилось – произошел досадный промах мимо ворот. Этот эпизод окончательно выбил команду Луческу из этой игры, и в дальнейшем от попыток киевлян вернуть владение пользы фактически не было.

Тем временем опытный Иличич на 79 минуте, когда уже произошло удаление Лонвейка, раскрутил на правом фланге штрафной почти всю защиту «бело-синих» и выложил передачу под удар в дальний угол для Брнича. И если бы не пара неплохих моментов с участием Бенито в конце встречи, говорить в обнадеживающем контексте об игре футболистов Луческу в этот день не было бы повода.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» сыграет против болгарского «Лудогорца» 3 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Марибор» - 0:2

Антолин, 49, Брнич, 79

На 51 минуте Владислав Ванат («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (промах).

Беседин, 40, Лонвейк, 56 – Антолин, 17, Милец, 42

Лонвейк, 75 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик – Сидорчук – Диалло, Яцык, Царенко, Волошин – Беседин.

«Динамо» Киев (2 тайм): Нещерет (Моргун, 71) – Вивчаренко, Попов (Сирота, 71), Бурда, Кравченко – Андриевский – Караваев, Леднев, Лонвейк (Бенито, 76), Гармаш – Ванат.

«Марибор»: Бергесен – Сикошек, Уотсон, Карич, Милец – Антонин, Лаушич – Брнич, Иличич, Божич – Выпотник.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ДИНАМО КИЕВ - МАРИБОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15 °C

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Комментарии 43
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avk2307
Две игры со счетом 0-6 и без моментов с комбинаций. Чем они там занимаются?
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+6
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Vytas Mesk
Кого они вообще набрали в команду, играют в ритме 90' поперек поля на своей половине и не знают как атаковать так как накрывают их. При чем абсолютно все команды лиги копируют друг друга. По этому ни одна команда уже 15 лет ни может ни чего выиграть в Европе
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+5
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avk2307
Эти игроки играют в большинстве своем уже 2-3 сезона вместе. Как можно так взаимодействовать между собой. Такое впечатление, что собрались вчера и с прострелов и навесов на фарт пытаются забить. Ну позорище
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
donnerwetter
Освещение было очень плохое.  Ванат даже ворот не видел.
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+4
Bond
гру Динамо без відчуття тошноти вже дивитись неможливо, при тому що я вболіваю з дитинства за клуб... хоч це і товарняк, але вони другим складом повинні рвати якийсь марібор
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+2
kadaad .
Падение на дно, которого невидно, продолжается.
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+2
Alex906
Если Беседин и Ванат нападающие тогда все ясно 
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+2
Bond
в мене таке відчуття, що циган в Динамо не просто так, у нього якесь спецзавдання, добити його до ручки а суркіси допомагають йому в цьому...
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+1
Хутин Пуйло
Я дивлюсь тут адміни теж гнила кротівня, бо видаляють коментарі дуже вибірково. Фу, гній 
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+1
Mykola_nik
Цікаво скільки циган получає бабла за таку роботу? 
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0
zhyr
Як знов без забитих? А Забарний?))
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0
Фанькин кот
Я же писал в прогнозе, что могут проиграть. И проиграли!
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-3
Bulba_sumkin
С победой))
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-3
Хуакин Гусман Лоэра
А где шпротик,и его  умалишенный старший  брат dk 1961 ?
Почему не комментируют ,вкусный позор от ФК опзж  :
Ответить
-4
Хуакин Гусман Лоэра
Могло ФК опзж и крупней поиграть ,а так результат закономерный,ботоферма опзжшная должна быть рада
Ответить
-5
AK.228
Шукайте форварда
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-5
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