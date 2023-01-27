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Товарищеские матчи
Динамо Киев
28.01.2023 16:00 - : -
Марибор
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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 21:44 | Обновлено 27 января 2023, 21:45
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0

Динамо Киев – Марибор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

27 января 2023, 21:44 | Обновлено 27 января 2023, 21:45
505
0
Динамо Киев – Марибор. Текстовая трансляция матча

В субботу, 28-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и словенский «Марибор». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Продолжается тренировочный процесс украинских команд во время зимней паузы, которую киевское «Динамо» решило провести в турецкой Анталье. Тренерский штаб Мирчи Луческу при этом в привычном для румынского наставника стиле выбрал довольно много соперников для контрольных поединков, и уже на первом из них «бело-синих» ожидала крупная неудача. Столичный коллектив проиграл венскому «Рапиду» (0:4), а теперь встретится с многократным чемпионом Словении «Марибором», для которого подготовительный цикл длится уже не первую неделю.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Марибор», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев товарищеские матчи Марибор контрольные матчи УПЛ Динамо - Марибор текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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