Шахтер Донецк

В пятницу, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Копер». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum», начало в 16:30.

Коллектив Игора Йовичевича пока что только привыкает к будням без 100-миллионного нападающего Михаила Мудрика, да и вовсе только лишь недавно начал работу на втором тренировочном сборе. Прошлый цикл для «горняков» был периодом втягивающим, из-за чего содержал в себе только неудачный матч против австрийской «Аустрии» (1:2). Сейчас же «Шахтер» сыграет против словенского «Копера» – одного из четырех чемпионов за всю историю своей страны, которого накануне обыграла луганская «Заря» (1:0). До матча против французского «Ренна» остается около трех недель, что также нужно держать в голове украинской команде.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Копер», за которой можно следить в украинской версии сайта.