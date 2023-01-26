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Шахтер Донецк
27.01.2023 16:30 - : -
Копер
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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 22:58 | Обновлено 26 января 2023, 23:00
127
0

Шахтер – Копер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

26 января 2023, 22:58 | Обновлено 26 января 2023, 23:00
127
0
Шахтер – Копер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Копер». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum», начало в 16:30.

Коллектив Игора Йовичевича пока что только привыкает к будням без 100-миллионного нападающего Михаила Мудрика, да и вовсе только лишь недавно начал работу на втором тренировочном сборе. Прошлый цикл для «горняков» был периодом втягивающим, из-за чего содержал в себе только неудачный матч против австрийской «Аустрии» (1:2). Сейчас же «Шахтер» сыграет против словенского «Копера» – одного из четырех чемпионов за всю историю своей страны, которого накануне обыграла луганская «Заря» (1:0). До матча против французского «Ренна» остается около трех недель, что также нужно держать в голове украинской команде.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Копер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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