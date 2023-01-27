Товарищеские матчи
27.01.2023, FT 2 : 2
Украина. Премьер лига27 января 2023, 22:15 | Обновлено 27 января 2023, 22:42
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Шахтер – Копер – 2:2. Спасли игру на 90+1 мин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
27 января 2023, 22:15 | Обновлено 27 января 2023, 22:42
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27 января «Шахтер» провел контрольный матч с вице-чемпионом Словении – клубом «Копер».
Горняки спасли игру на 90+1 минуте, и матч завершился вничью со счетом 2:2.
Товарищеский матч
27 января. Белек (Турция)
Шахтер (Украина) – Копер (Словения) – 2:2
Голы: Петряк, 14, Назарина, 90+1 – Осиенг, 13, Эдомвоньи, 64
Нереализованный пенальти: Осуджи (55, вратарь)
Видеообзор матча
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