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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 16:14 | Обновлено 26 января 2023, 16:27
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Шахтер Донецк – Копер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Дончане проведут первый спарринг второго зимнего сбора

26 января 2023, 16:14 | Обновлено 26 января 2023, 16:27
110
0
Шахтер Донецк – Копер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 27 января, в Белеке состоится товарищеский матч, в котором выяснят отношения донецкий «Шахтер» и словенский клуб «Копер». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» 24 января в турецком Белеке начал второй зимний подготовительный сбор. После первого цикла работы игроки команды получили несколько дней отдыха и вернулись к работе. Как известно, свой первый официальный матч 2023 года подопечные Игора Йовичевича проведут 16 февраля в Варшаве с французским «Ренном». Это будет первая игра 1/16 финала Лиги Европы.

В рамках текущей предсезонной подготовки «горняки» провели пока лишь один контрольный поединок. 20 января они померились силами с венской «Аустрией» и уступили со счетом 1:2. Напомним, на 79-й минуте точным ударом с 11-метровой отметки отметился Бондаренко. Гол в его исполнении лишь подсластил горечь итогового поражения команды, ведь она к тому времени проигрывала 0:2.

Стоит вспомнить, что «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ зимует на второй позиции. Он в 13-ти матчах набрал 30 очков (9 побед, 3 ничьи, 1 поражение). Столько же пунктов и у «Динамо», но киевляне провели на два матча больше. Лидирует «Днепр-1», у которого 35 очков после 14 встреч.

Копер

Словенский «Копер» в турнирной таблице национального чемпионата идет на второй позиции. Он в 20-ти матчах набрал 35 очков (10 побед, 5 ничьих, 5 поражений). Это на 13-ть пунктов меньше, нежели есть у «Олимпии» из Любляны, которая возглавляет таблицу чемпионата Словении.

Во время зимней подготовки «Копер» уже провел пять матчей. Вначале он сыграл вничью 4:4 со второй командой хорватского «Осиека», а затем выиграл 3:2 у земляков из «Радомье». После этого у коперцев пошли сплошные неудач: поражения 3:4 в игре с командой «Ядран Декани» Словения, 0:1 в матче с «Црвеной Звездой» и вновь 0:1 в поединке у луганской «Зарей», который состоялся 25 января.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче его номинальные хозяева – «горняки» Донецка – смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.55 по линии Parimatch.

27 января, пятница

Шахтер – Копер
Белек (Турция). 16:30
ТВ-трансляция – YouTube-канал ФК «Шахтер» Донецк
Прогноз Sport.ua – 2:0

Parimatch
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прогнозы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Шахтер Донецк Копер
Источник Sport.ua
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