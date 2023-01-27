С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
Коллектив Игоря Йовичевича в дебютном после возвращения матче Ракицкого был вынужден отыгрываться
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Копер» - 2:2
Петряк, 14, Назарина, 90+1 – Осиенг, 13, Эдомвони, 64
На 55 минуте Беде Осуджи («Копер») не реализовал пенальти (вратарь).
«Шахтер» (1 тайм): Трубин – Топалов, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Петряк, Криськив, Бондаренко, Зубков – Траоре.
«Шахтер» (2 тайм): Трубин (Пятов, 60) – Михайличенко, Козык, Ракицкий (Фарина, 76), Гочолейшвили – Назарина, Джурасек – Борячук (Очеретько, 67), Тотовицкий, Тейлор – Сикан.
«Копер»: Голубович – Шимчак, Миттендорфер, Новоселец, Пальчич – Коррея, Тичич, Осуджи – Осиенг, Ясаражич, Эдомвони.
Стадион: «Regnum» (Белек, Турция).
ШАХТЕР - КОПЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 16°C
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