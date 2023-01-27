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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
27.01.2023, FT 2 : 2
Копер
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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 18:20 | Обновлено 27 января 2023, 18:21
802
1

С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах

Коллектив Игоря Йовичевича в дебютном после возвращения матче Ракицкого был вынужден отыгрываться

27 января 2023, 18:20 | Обновлено 27 января 2023, 18:21
802
1
С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Копер» - 2:2

Петряк, 14, Назарина, 90+1 – Осиенг, 13, Эдомвони, 64

На 55 минуте Беде Осуджи («Копер») не реализовал пенальти (вратарь).

«Шахтер» (1 тайм): Трубин – Топалов, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Петряк, Криськив, Бондаренко, Зубков – Траоре.

«Шахтер» (2 тайм): Трубин (Пятов, 60) – Михайличенко, Козык, Ракицкий (Фарина, 76), Гочолейшвили – Назарина, Джурасек – Борячук (Очеретько, 67), Тотовицкий, Тейлор – Сикан.

«Копер»: Голубович – Шимчак, Миттендорфер, Новоселец, Пальчич – Коррея, Тичич, Осуджи – Осиенг, Ясаражич, Эдомвони.

Стадион: «Regnum» (Белек, Турция).

ШАХТЕР - КОПЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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DK1961
С такой игрой клубный "рекорд" 0:10 с французами может не устоять
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