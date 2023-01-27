Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Под нагрузками такие результаты вполне могут быть»

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич проанализировал контрольный матч с Копером (2:2) на сборах в Турции.

– Мистер, сегодня состоялся второй спарринг на сборах. Что можете сказать об игре, самоотдаче и реализации?

– Самоотдача – топ. Без претензий. Чувствуется тяжесть в ногах после вчерашних и позавчерашних двукратных тренировок. Хотели потренировать сегодня немного сегмент высокого прессинга из позиционного в активный на чужой половине поля – и это удавалось. То, что имел противник, особенно в первом тайме, когда было три наших обрезки, за такое даже в товарищеских матчах на сборах наказывают тебя. Что же тогда говорить, если это произойдет в Лиге чемпионов, Лиге Европы или УПЛ.

Поэтому должны работать над этим, потому что таких обрезок не следует делать. Это связано со свежестью в голове: разум решает, и это мы должны осознать. Реализация немного подвела в первом тайме, а во втором немного потеряли контроль мяча, который хотели иметь. Но все равно с хорошим стандартом Назарины счет стал, можно сказать, закономерным.

– Над какими моментами команде еще предстоит поработать?

– Ну, конечно, над физическими моментами: выдерживать единоборство, держать тонус и интенсивность. Когда появляется свежесть, когда появляется интенсивность и физическая мощность, тогда и точность паса и исполнения растут, и ты можешь доминировать в матче. Еще есть время. Сейчас работаем тяжелее всего, и это, конечно, чувствуется, что такие результаты могут быть в течение этого периода роста нагрузок.

Завтра легкий спад, затем снова двукратная силовая работа и два дня подряд матчи – с «Лудогорцем» и «Марибором», которые пройдут в формате 60/30, то есть команда, игравшая 60 минут, на следующий день будет играть 30, и наоборот, кто имел 30 минут, будет работать 60 минут плюс дополнительная работа, чтобы было так, будто они играли 90 минут. Мы уже готовимся и растем, но хочется, чтобы это происходило параллельно с тактическим исполнением, чтобы это сказывалось и на результате, чтобы росли наша уверенность и вера в свои возможности. Но я убежден, что это придет со временем.