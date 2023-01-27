Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Под нагрузками такие результаты вполне могут быть»
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
27.01.2023, FT 2 : 2
Копер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 22:35 | Обновлено 27 января 2023, 22:46
293
7

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Под нагрузками такие результаты вполне могут быть»

Главный тренер «Шахтера» проанализировал контрольный матч с «Копером»

27 января 2023, 22:35 | Обновлено 27 января 2023, 22:46
293
7
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Под нагрузками такие результаты вполне могут быть»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич проанализировал контрольный матч с Копером (2:2) на сборах в Турции.

– Мистер, сегодня состоялся второй спарринг на сборах. Что можете сказать об игре, самоотдаче и реализации?

– Самоотдача – топ. Без претензий. Чувствуется тяжесть в ногах после вчерашних и позавчерашних двукратных тренировок. Хотели потренировать сегодня немного сегмент высокого прессинга из позиционного в активный на чужой половине поля – и это удавалось. То, что имел противник, особенно в первом тайме, когда было три наших обрезки, за такое даже в товарищеских матчах на сборах наказывают тебя. Что же тогда говорить, если это произойдет в Лиге чемпионов, Лиге Европы или УПЛ.

Поэтому должны работать над этим, потому что таких обрезок не следует делать. Это связано со свежестью в голове: разум решает, и это мы должны осознать. Реализация немного подвела в первом тайме, а во втором немного потеряли контроль мяча, который хотели иметь. Но все равно с хорошим стандартом Назарины счет стал, можно сказать, закономерным.

– Над какими моментами команде еще предстоит поработать?

– Ну, конечно, над физическими моментами: выдерживать единоборство, держать тонус и интенсивность. Когда появляется свежесть, когда появляется интенсивность и физическая мощность, тогда и точность паса и исполнения растут, и ты можешь доминировать в матче. Еще есть время. Сейчас работаем тяжелее всего, и это, конечно, чувствуется, что такие результаты могут быть в течение этого периода роста нагрузок.

Завтра легкий спад, затем снова двукратная силовая работа и два дня подряд матчи – с «Лудогорцем» и «Марибором», которые пройдут в формате 60/30, то есть команда, игравшая 60 минут, на следующий день будет играть 30, и наоборот, кто имел 30 минут, будет работать 60 минут плюс дополнительная работа, чтобы было так, будто они играли 90 минут. Мы уже готовимся и растем, но хочется, чтобы это происходило параллельно с тактическим исполнением, чтобы это сказывалось и на результате, чтобы росли наша уверенность и вера в свои возможности. Но я убежден, что это придет со временем.

По теме:
С Кевином не получилось. Шахтер переключился на трансфер другого бразильца
Шахтер – Копер – 2:2. Спасли игру на 90+1 мин. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев – Марибор. Текстовая трансляция матча
товарищеские матчи Шахтер Донецк Копер контрольные матчи УПЛ Игор Йовичевич
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Футбол | 27 января 2023, 09:35 14
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера

Украинец может вернуться в «Овьедо»

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Война | 27 января 2023, 21:00 6
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»

Президент Украины – о лицемерии руководства МОК

На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
Война | 27.01.2023, 10:22
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
Наставник Жироны: «Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно»
Футбол | 27.01.2023, 20:35
Наставник Жироны: «Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно»
Наставник Жироны: «Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
Футбол | 27.01.2023, 17:19
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Aleks04
За рахунок чого шахтар має намір стати чемпіоном? У Дніпра чемпіонська група атаки. Збірна найсильніших легіонерів: Бланко, Пеглоу, Матарріта, Амаш. І найсильніших українців: Довбик, Пихальонок, Гуцуляк, Сваток. Склад реально вражає. Єдиний вихід для шахтаря – кабінети.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
maverik
Да я всё понимаю что это тренировочные матчи но я такого не помню за 40 лет что смотрю футбол чтобы мы проигрывали или играли вничью со всякими помойками !!! Все команды без исключения и наши так называемые гранды и середняки !!! Неужели нашему футболу приходит конец.... Надеюсь нет.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
25.01.2023, 18:06 11
Война
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
26.01.2023, 19:23 3
Футбол
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
26.01.2023, 10:59 10
Футбол
Битва Магучих и Геращенко на престижном турнире в Германии
Битва Магучих и Геращенко на престижном турнире в Германии
25.01.2023, 22:15 3
Другие виды
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
27.01.2023, 13:00 6
Биатлон
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
26.01.2023, 18:10 21
Футбол
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
26.01.2023, 06:45 11
Теннис
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
26.01.2023, 19:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности