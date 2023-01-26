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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 09:27 |
270
0

Шахтер – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй матч команды на сборе

26 января 2023, 09:27 |
270
0
Шахтер – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

«Шахтер» на сборе в Турции проведет второй контрольный матч, соперником будет словенский футбольный клуб «Копер».

Встреча состоится 27 января, начало в 16:30.

Первый матч на сборе команда Игора Йовичевича проиграла «Аустрии» 1:2.

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Источник Sport.ua
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