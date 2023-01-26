Шахтер – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Шахтер» на сборе в Турции проведет второй контрольный матч, соперником будет словенский футбольный клуб «Копер».

Встреча состоится 27 января, начало в 16:30.

Первый матч на сборе команда Игора Йовичевича проиграла «Аустрии» 1:2.