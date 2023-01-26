Украина. Премьер лига26 января 2023, 09:27 |
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Шахтер – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй матч команды на сборе
26 января 2023, 09:27 |
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«Шахтер» на сборе в Турции проведет второй контрольный матч, соперником будет словенский футбольный клуб «Копер».
Встреча состоится 27 января, начало в 16:30.
Первый матч на сборе команда Игора Йовичевича проиграла «Аустрии» 1:2.
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