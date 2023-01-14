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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
14.01.2023, FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Англия
14 января 2023, 16:25 | Обновлено 14 января 2023, 16:27
1945
7

Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити

«Красные дьяволы» обыграли «горожан» со счетом 2:1

14 января 2023, 16:25 | Обновлено 14 января 2023, 16:27
1945
7
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче открыл Джек Грилиш на 60-й минуте и вывел «горожан» вперед. Для «синего Манчестера» все складывалось довольно неплохо до последней 15-минутке. На 78-й минуте поединка счет сравнял Бруну Фернандеш после передачи Каземиро, а уже спустя 4 минуты отличился Маркус Рэшфорд. Ассист на Маркуса выдал Алехандро Гарначо.

Благодаря этой победе «МЮ» вышел на третье место в таблице УПЛ. В их активе 39 очков. «Сити» остается на втором месте с 39 очками.

Чемпионат Англии по футболу. 14 января

АПЛ. 20-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:1

Голы: Фернандеш, 78, Рэшфорд, 82 – Грилиш, 60

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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donnerwetter
Да... И ещё что заметил.   За воротами Юнайтед со стороны правой штанги для телезрителей  был вывешен флаг Украины.  А после  тройной замены в МЮ его уже не было. Админы поздно кинулись.)  Зато как символично.   Украина тоже пропустила  первой, и теперь  наших врагов ждут решающие голы в их ворота.       
       :1.......................
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+2
Mike000000
Ого МЮ  на третем месте в УПЛ.Круто
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Максим Максимов
Перший гол мю цк повний треш... Це просто мега активний офсайд.... Я не знаю, навіщо суддя його зарахував. Це помилка. Але мс не заслуговував на перемогу та і на нічию також. 
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+1
pas2012
Тепер зрозуміло хто заважав команді)))
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+1
donnerwetter
Традиционный финал для МЮ времён Фергюсона.  Сначала создают себе проблемы, а потом их решают. 
 Финал ЛЧ - 1999   МЮ - Бавария 2:1. 
С 6-й минуты проигрывали, а порешали аж на 90+1 (Шерингем) и 90+3 (Сульшер - Сольскьяер). 
Зря Сити сливали Святым... Не помогло.
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0
Gargantua
их конечно очень усилил Каземиро.
и молодой аргентинец вовремя из дубля подтянулся, толку от него явно больше чем от купленого за 100 млн Антони. 
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0
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