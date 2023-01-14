Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити

В субботу, 14 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче открыл Джек Грилиш на 60-й минуте и вывел «горожан» вперед. Для «синего Манчестера» все складывалось довольно неплохо до последней 15-минутке. На 78-й минуте поединка счет сравнял Бруну Фернандеш после передачи Каземиро, а уже спустя 4 минуты отличился Маркус Рэшфорд. Ассист на Маркуса выдал Алехандро Гарначо.

Благодаря этой победе «МЮ» вышел на третье место в таблице УПЛ. В их активе 39 очков. «Сити» остается на втором месте с 39 очками.

Чемпионат Англии по футболу. 14 января

АПЛ. 20-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:1

Голы: Фернандеш, 78, Рэшфорд, 82 – Грилиш, 60