Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
«Красные дьяволы» обыграли «горожан» со счетом 2:1
В субботу, 14 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».
Счет в матче открыл Джек Грилиш на 60-й минуте и вывел «горожан» вперед. Для «синего Манчестера» все складывалось довольно неплохо до последней 15-минутке. На 78-й минуте поединка счет сравнял Бруну Фернандеш после передачи Каземиро, а уже спустя 4 минуты отличился Маркус Рэшфорд. Ассист на Маркуса выдал Алехандро Гарначо.
Благодаря этой победе «МЮ» вышел на третье место в таблице УПЛ. В их активе 39 очков. «Сити» остается на втором месте с 39 очками.
Чемпионат Англии по футболу. 14 января
АПЛ. 20-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:1
Голы: Фернандеш, 78, Рэшфорд, 82 – Грилиш, 60
WHAT A COMEBACK! WHAT A WIN! 😍#MUFC || #MUNMCI— Manchester United (@ManUtd) January 14, 2023
FULL-TIME | Defeat at Old Trafford.— Manchester City (@ManCity) January 14, 2023
🔴 2-1 🔵 #ManCity pic.twitter.com/KZb6nBMDh7
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