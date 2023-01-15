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15 января 2023, 05:10 | Обновлено 15 января 2023, 06:15
120
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Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны сохранять здравомыслие»

Нидерландский специалист – о перспективах «Манчестер Юнайтед»

15 января 2023, 05:10 | Обновлено 15 января 2023, 06:15
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0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны сохранять здравомыслие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку шансах своей команды на завоевание чемпионского титула в английской Премьер-лиге. В таблице чемпионата Англии «красные дьяволы» после победы над «Ман Сити» (2:1) в матче 20-го тура занимают 3-е место с 38-ю очками после 18 матчей.

«Болельщики могут об этом мечтать, но мы – нет. Мы должны сохранять здравомыслие и принять то, что в нашей игре еще многое можно улучшить. Мы часто говорим о развитии команды, о тактике, но одна из важнейших задач тренера и его штаба – работа над менталитетом, а он состоит из множества элементов. Надо быть стойкими, и решимость команды растет, когда она справляется с неудачами, с болезненными моментами вроде гола в ее ворота.

Также у нас есть опытные футболисты, которые знают, что один момент способен изменить все. Я думаю, что мы лучше справляемся с подобными ситуациями, чем пару месяцев назад», – заявил тен Хаг.

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Источник ESPN
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