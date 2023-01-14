В субботу, 14-го января, состоится поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 14:30.

Чемпионат Англии возвращается на наши телеэкраны после интригующей кубковой недели достаточно громким дерби. В противостоянии команд из Манчестера, в первую очередь по вине «красной» половины этого города, в последние годы доминировали в плане результатов исключительно футболисты Хосепа Гвардиолы, однако в этом сезоне Эрик тен Хаг может сделать так, что его коллектив вернет себе былую славу. Четыре очка разделяют два клуба из этого города в пользу «горожан», и при этом каждая сторона захочет избежать дополнительных потерь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.