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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
14.01.2023 14:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
14 января 2023, 01:04 | Обновлено 14 января 2023, 01:06
26
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги

14 января 2023, 01:04 | Обновлено 14 января 2023, 01:06
26
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14-го января, состоится поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 14:30.

Чемпионат Англии возвращается на наши телеэкраны после интригующей кубковой недели достаточно громким дерби. В противостоянии команд из Манчестера, в первую очередь по вине «красной» половины этого города, в последние годы доминировали в плане результатов исключительно футболисты Хосепа Гвардиолы, однако в этом сезоне Эрик тен Хаг может сделать так, что его коллектив вернет себе былую славу. Четыре очка разделяют два клуба из этого города в пользу «горожан», и при этом каждая сторона захочет избежать дополнительных потерь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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