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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
14.01.2023, FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Англия
14 января 2023, 22:22 |
515
0

Ман Юнайтед – Ман Сити – 2:1. Спорный гол Фернандеша и камбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

14 января 2023, 22:22 |
515
0
Ман Юнайтед – Ман Сити – 2:1. Спорный гол Фернандеша и камбек. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В субботу, 14 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Чемпионат Англии по футболу. 14 января

АПЛ. 20-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:1

Голы: Фернандеш, 78, Рэшфорд, 82 – Грилиш, 60

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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