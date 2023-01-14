14.01.2023, FT 2 : 1
Англия14 января 2023, 22:22 |
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Ман Юнайтед – Ман Сити – 2:1. Спорный гол Фернандеша и камбек. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
14 января 2023, 22:22 |
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В субботу, 14 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».
Чемпионат Англии по футболу. 14 января
АПЛ. 20-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:1
Голы: Фернандеш, 78, Рэшфорд, 82 – Грилиш, 60
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
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