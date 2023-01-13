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Манчестер Юнайтед
14.01.2023 14:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
13 января 2023, 19:25 |
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0

Ман Юнайтед – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Гости будут в ранге фаворитов, но команда тен Хага набрала хороший ход

13 января 2023, 19:25 |
149
0
Ман Юнайтед – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Пеп Гвардиола

В субботу, 14 января, в Манчестере на поле арены «Олд Траффорд» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Стартовый свисток Стюарта Атвелла прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Начало сезона у команды Эрика тен Хага выдалось довольно сложным. После двух стартовых поражений мало кто всерьез верил в то, что «красные дьяволы» в нынешнем сезоне будут бороться за зону Лиги чемпионов, но постепенно команда добавляла. После чемпионата мира команда выиграла три матча подряд и вновь подобралась поближе к лидерам. На данный момент в турнирной таблице будущих соперников разделяет всего четыре очка, что после 17 сыгранных туров не так и много. Чемпионат в самом разгаре, пока что можно помечтать даже о чемпионстве, хотя в это верится с трудом.

Поначалу у парней тен Хага были проблемы с результативностью, но после ЧМ-2022 всерьез раззабивался Маркус Рашфорд. 23-летний нападающий не уходил без гола в последних шести матчах во всех турнирах, это дарит надежду болельщикам «красных» перед Манчестерским дерби.

В субботнем матче точно не сыграет Диогу Далот, также как минимум до конца сезона выбыл Донни ван де Бек. Участие в матче Антони Марсьяля под вопросом.

Манчестер Сити

«Горожане» в статусе чемпионов Англии пытаются взять пятый титул за шесть лет, хотя в этом сезоне в борьбу за медали внезапно включился очень боевой «Арсенал», в котором, вероятно, скоро будет еще один украинец. Команда Пепа Гвардиолы с невероятно забивным Эрлингом Холандом все еще находится в поисках своей игры, поэтому «канониры» успели немного оторваться. Матч с «Юнайтед» после сенсационного поражения от «Саутгемптона» в Кубке лиги должен показать, в каком реальном состоянии находится команда.

В лазарете «горожан» находятся защитники Рубен Диаш и Джон Стоунз, остальные готовы к выходу на поле.

Интересно то, что в последние годы «небесно-голубые» были гораздо успешнее в матчах на «Олд Траффорд». В чемпионате «Юнайтед» с октября 2011 года выиграл всего 2 матча, а проиграл – семь, также было две нулевых ничьи. В целом, ужасная статистика для хозяев легендарной арены. А если вспомнить поражение 3:6 в очном матче первого круга – все вообще печально.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласия, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рико Луис, Аканджи, Аке, Канселу, де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холланд.

14 января, суббота

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Манчестер. «Олд Траффорд». 14:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Судья: Стюарт Атвелл
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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