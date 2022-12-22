Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера

В летнее трансферное окно донецкий «Шахтер» был вынужден существенно перекраивать состав основной команды. Из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны подавляющее большинство легионеров решили покинуть стан «горняков», и тем пришлось обращать взоры на футболистов, ранее не имевших даже малейших надежд получить свой шанс в оранжево-черной футболке. Именно так из-за границы в Украину вернулись Александр Зубков, Марьян Швед, Иван Петряк и Богдан Михайличенко. Не каждый из них с ходу оказался готов ворваться в основу «Шахтера», но в целом эта стратегия принесла «горнякам» успех – команда Игора Йовичевича смогла добыть путевку в плей-офф раунд Лиги Европы, а также наряду с «Днепром-1» является главным претендентом на чемпионство по итогам сезона в УПЛ.

Очевидно, что в январе в «Шахтере» вновь будут изменения. Возможно, покинет команду Михаил Мудрик, но также не исключены и другие исходящие трансферы. Например, Николаем Матвиенко давно интересуются клубы из той же Англии, а с Сергеем Кривцовым якобы «горняки» не планируют продлевать истекающий летом 2023 года контракт. Последнее обстоятельство уже привело к появлению в публичной плоскости информации о якобы готовности «Шахтера» договариваться с пражской «Славией» о возвращении в Украину центрбека Максима Таловерова.

22-летний Таловеров действительно видится неплохой кандидатурой для усиления центра обороны «Шахтера», или, по крайней мере, замены ушедших ее экс-лидеров с минимально возможной потерей качества. Максим, к примеру, занимает седьмое место в нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии по среднематчевому количеству перехватов мяча (7,18 за 90 минут), а также занимает восьмую строчку по среднематчевому количеству заблокированных ударов соперника (0,88 за 90 минут).

Впрочем, Таловеров наверняка не является единственной опцией, которую изучают скауты и руководство «Шахтера». Кто еще входит в шорт- или лонг-лист мы, возможно, никогда не узнаем, однако свою версию кандидатов на усиление, состоящую из пятерки украинских футболистов, выступающих ныне за рубежом, предложить готовы. Здесь не найдется место для тех, кто в своих клубах не имеет стабильной игровой практики в основном составе, а также условного Даниила Игнатенко, который ранее давал понять, что не готов вести речь о возвращении в Украину. Возможно, некоторые кандидатуры покажутся широким массам и вовсе удивительными, но, памятуя о реалиях, в которых мы живем, их приглашение в «Шахтер» точно не будет выглядеть чем-то экстраординарным…

Тарас Качараба

Возраст: 27 лет

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Славия» Прага

Контракт до: 31 декабря 2024 года

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 1,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Краткая справка. Тарас Качараба, пожалуй, является одной из наиболее очевидных кандидатур на усиление «Шахтера» прямо здесь и сейчас. Уроженец города Жидачов Львовской области в 17 лет оказался в структуре «горняков», где прошел путь от академии до игрока резервной команды, но в основу при Мирче Луческу так и не поднялся, хотя к тренировкам с первым составом привлекался неоднократно.

Качараба прошел через ряд аренд, поиграв в УПЛ за «Говерлу» и «Зирку», причем в обоих командах выглядел достаточно эффективно. Однако в «Шахтере» перспектив у Тараса все-таки не увидели, и в феврале 2018-го отпустили защитника в аренду в чешский «Слован», а затем и вовсе продали игрока клубу из Либереца.

Собственно, с тех пор Качараба и выступает в чешской лиге, где по итогам сезона-2020/21 стал чемпионом и обладателем национального Кубка в составе пражской «Славии». Этот клуб арендовал украинца у «Слована» на один год, а в начале 2022-го выкупил на полноценной основе за 800 тысяч евро. Ныне Качараба – игрок стартового состава «Славии», а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Для «Шахтера», безусловно, такая сумма не стала бы серьезным препятствием, если бы «горняки» пожелали вернуть Качарабу обратно. Да и «Славия» - это явно не тот клуб, который будет выставлять заоблачные отступные за своего игрока, вместо реальной возможности заработать прямо здесь и сейчас.

Чем может быть полезен «Шахтеру»? Прежде всего, в пользу Качарабы говорит его возраст. 27 лет для центрального защитника – это самый расцвет, а опыта Тарас успел поднакопить не только в УПЛ, но и в весьма крепком чемпионате Чехии, в том числе имеет и опыт побед в лиге, что очень важно с точки зрения формирования менталитета победителя. Также безоговорочным плюсом Качарабы является его антропометрия: рост 189 сантиметров для центрбека – очень важный бонус к игровым качествам. Статистика у Качарабы также очень достойная: во-первых, Тарас занимает второе место в чемпионате Чехии по количеству выполненных передач (842), что очень важно для стилистики «Шахтера», где центрбеки должны уметь не только выносить мяч, но и начинать атаки своей команды. Во-вторых, Качараба – лидер чешской лиги по пасам в финальную треть (162), пятый по пасам с продвижением (169), а также второй по индексу продвижения мяча (5,4). Из непосредственно оборонительных скиллов Тараса стоит выделять то, что он является вторым в чемпионате Чехии по успешности ведения единоборств в обороне, имея впечатляющий показатель в 81,8%.

Резюме. Тарас Качараба является едва ли не идеальной заменой для Сергея Кривцова на позицию правого центрального защитника. Если история с Таловеровым может выглядеть, как попытка взять игрока «на вырост» или перспективу, то Качараба, дебютировавший в сентябре прошлого года за сборную Украины и сыгравший за «сине-желтых» уже 3 матча, будет готов играть на топ-уровне сразу же. Другой вопрос – пожелает ли Качараба возвращаться в Украину и «Шахтер», и насколько «Славия», бьющаяся с «Викторией Пльзень» за чемпионство в Чехии, будет готова отпустить своего ключевого центрбека уже в январе, а не попытается оттянуть сделку, например, до лета 2023-го.

Роман Якуба

Возраст: 21 год

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Валмиера»

Контракт до: ?

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 500 тысяч евро



ФК Валмиера. Роман Якуба (справа)

Краткая справка. Роман Якуба родился и вырос во Львове, где и начинал играть в футбол, пройдя, в том числе, через детско-юношескую школу «Львова». В 15 лет перебрался в академию «Шахтера», где провел пять сезонов, поиграв среди прочего за команду «горняков» U-19 в Юношеской лиге УЕФА (11 матчей, 2 желтые карточки).

Летом минувшего года Якуба, так и не получив шансов сыграть за первую команду «Шахтера», или дебютировать в УПЛ в рядах какого-то иного коллектива, на правах полноценного трансфера перебрался в Латвию, где заключил контракт с «Валмиерой». О сроках сотрудничества между молодым футболистом и клубом не сообщалось, поэтому какой-то конкретики в вопросах срока действия трудового соглашения центрбека в публичной плоскости нет.

С «Валмиерой» Якуба по итогам сезона-2022 стал чемпионом Латвии (впервые в истории этого клуба, основанного в 1994 году). В крайнем сезоне украинец превратился в ключевого игрока команды, а всего на его счету 44 поединка, 1 забитый мяч и 4 результативные передачи в рядах «Валмиеры». Наверняка успехи в Прибалтике обратили внимание на Якубу тренеров молодежной сборной Украины, в рядах которой Роман дебютировал в ноября нынешнего года в поединке против Грузии (1:1).

Чем может быть полезен «Шахтеру»? Роман Якуба – это, безусловно, игрок на перспективу, который был бы готов стать футболистом ближайшей ротации в нынешнем «Шахтере». «Горнякам» он мог бы быть интересен по целому ряду факторов. Прежде всего, Якуба – левоногий центральный защитник, а это дефицитный «товар» по меркам УПЛ и среди украинских беков. Во-вторых, Роман имеет прекрасную антропометрию (рост – 191 сантиметр), что делает его особо эффективным при борьбе за верховые мячи, с чем у «горняков» наблюдаются проблемы, причем уже не первый год. Чисто статистически Якубе также есть чем похвастаться. По итогам сезона-2022 в латвийской Вирслиге 21-летний украинец стал лидером по количеству выполненных передач (1825), вторым – по пасам в финальную треть (276) и пасам с продвижением (397). Это свидетельствует об умении Якубы работать с мячом и самым активным образом участвовать в командных взаимодействиях. Также неплох украинец и непосредственно в оборонительной работе: он пятый в Вирслиге-2022 по верховым единоборствам в своей штрафной (37), эффективность которых составила 62%. Кроме того, Якуба имеет хороший показатель по единоборствам в обороне – 6,5 в среднем за матч, из которых 68% оказывались выигранными.

Резюме. «Шахтеру» в самое ближайшее время придется всерьез задуматься о кардинальной перестройке центральной оси обороны. Если Кривцова «поджимает» возраст и срок контракта, то Матвиенко пора отпускать в топ-лигу Европы, попытавшись выручить на этом хорошие деньги. Одного Бондаря на перспективу, безусловно, будет мало, а потому талантливым воспитанникам Фарине и Козику обязательно нужны конкуренты. Якуба, который в 21 год уже имеет под полсотни матчей во взрослом футболе, а также становился чемпионом в заграничной лиге, будет для «горняков» очень удачным вариантом, который, которому, к тому же, не потребуется никакого времени на адаптацию, так как Роман прекрасно знаком с клубной структурой и принципами работы.

Иван Желизко

Возраст: 21 год

Позиция: опорный полузащитник

Клуб: «Валмиера»

Контракт до: 31 декабря 2022 года

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 600 тысяч евро



ФК Валмиера

Краткая справка. Иван Желизко, играющий на позиции опорного и центрального полузащитника, родился во Львове, где начал заниматься футболом в академии «Карпат». Летом 2019 года молодой футболист решил переехать в Чехию, где стал игроком «Карвины». Сперва выступал за юношескую команду, затем за дубль, а декабре 2019-го дебютировал за первую команду «Карвины» в Первой лиге Чехии. Всего за «карвинаров» провел 6 матчей, после чего уехал в Латвию.

В феврале минувшего года Желизко арендовала «Валмиера», которая через год выкупила контракт украинского опорника. В латвийской команде Иван сразу же стал ключевым футболистом на своей позиции, проведя за «Валмиеру» 59 матчей за два года, и отличившись в них 6 голами и 6 ассистами. Как и Якуба, Желизко сыграл важную роль в том, что «Валмиера» по итогам розыгрыша Вирслиги-2022 впервые в своей истории стала чемпионом Латвии.

С марта 2021 года Желизко выступает за сборную Украины U-21. В ее рядах провел уже 16 матчей, причем на крайний контрольный поединок против Грузии (1:1) в ноябре Иван вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Чем может быть полезен «Шахтеру»? Прежде всего, «горнякам» стоит активно подыскивать замену для 33-летнего Тараса Степаненко, которому проблемы с коленом в последнее время все чаще мешают демонстрировать прежний высочайший уровень выступлений. Летняя попытка заменить Степаненко Невеном Джурасеком потерпела провал, так как пока хорват не выглядит сколько-нибудь убедительно в оранжево-черной футболке. Поэтому подписание качественного игрока в опорную зону необходимо «Шахтеру», как воздух. Желизко в чемпионате Латвии, который не стоит категорично сбрасывать со счетов, так как через него проходит немало талантливых игроков, которые впоследствии «обкатываются» в лигах рангом повыше, а затем достигают успехов в серьезных чемпионатах Европы, зарекомендовал себя как футболист очень высокого уровня. В частности, Иван занял четвертое место в Вирслиге сезона-2022 по предголевым передачам (4), и пятое – по общему числу выполненных пасов (1504). При этом, Желизко выполнил больше всех пасов в финальную треть поля (281), а также занял 19-е место по числу умных передач (19), что для опорного полузащитника является отличным показателем. Вместе с хорошей работой на созидание, Желизко эффективен и в разрушении. На его счету 162 перехвата в Вирслиге-2022 (10-е место), 267 единоборств в обороне (7-е место) и 20 заблокированных ударов (8-е место).

Резюме. Желизко может быть полезен «Шахтеру» для повышения конкуренции в середине поля, в частности, на проблемной позиции опорного полузащитника, где в перспективе способен заменить Тараса Степаненко. Кроме того, сейчас у «горняков» может быть отменная возможность заполучить футболиста без выплаты отступных его клубу, так как по данным из открытых источников, срок действия контракта Ивана с «Валмиерой» истекает уже через две недели – 31 декабря.

Евгений Сердюк

Возраст: 24 года

Позиция: центральный нападающий

Клуб: ЦСКА 1948

Контракт до: ?

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 800 тысяч евро

Краткая справка. Евгений Сердюк является уроженцем города Дружковка Донецкой области. Играть в футбол он начинал в Киеве, куда его в раннем возрасте перевезли родители, и впоследствии оказался в академии киевского клуба «Монолит». В 2016 году украинцы отпустили Сердюка в Португалию, где он подписал трудовое соглашение с клубом «Фатима», где и дебютировал за взрослом уровне, показав неплохую результативность.

Услугами Сердюка интересовались «Витория Гимарайнш», «Брага» и «Маритиму», но он перешел в «Боавишту», где шансов заиграть в первой команде так и не получил, а был отправлен в аренду в команду «Каза Пия». В сентябре 2021 года Евгений на правах свободного агента перебрался в болгарский клуб «Черно Море». Там всего за сезон продемонстрировал впечатляющий прогресс, забив 12 мячей в 21 поединке, что помогло ему летом нынешнего года за 500 тысяч евро перейти в ЦСКА 1948, который был создан в 2016 году в результате банкротства софийского ЦСКА и отделения от этой структуры в отдельный клуб.

В нынешнем сезоне на счету Сердюка 7 забитых мячей и 2 ассиста в 13 поединках за ЦСКА 1948 в чемпионате и Кубке Болгарии.

Чем может быть полезен «Шахтеру»? Сердюк – это, прежде всего, попытка решить проблему центрального нападающего, которая ныне актуальна для «Шахтера». Лассина Траоре после тяжелейшей травмы пока и близко не вернул оптимальные кондиции, а когда/если таковое произойдет, буркиниец наверняка попросит клуб продать его в один из топ-чемпионатов Европы. Из номинальных центрфорвардов у Йовичевича остается только Даниил Сикан, который пока не может похвастаться стабильностью выступлений, а также Андрей Кулаков, которого связывают со скором уходом в «Александрию». В этой связи получить в свои ряды довольно молодого, но уже достаточно опытного и результативного форварда с украинским паспортом было бы хорошим решением проблемы для «горняков», хотя бы на несколько ближайших сезонов. В пользу варианта с Сердюком говорит его прогресс в Болгарии, а также неизбалованность ЦСКА 1948 в вопросе ведения трансферных дел, потому как рекордной продажей в истории этого молодого клуба ныне является Мартин Тошев, перебравшийся летом 2019 года в казахстанский «Жетысу» за скромные 115 тысяч евро. Вероятно, и по Сердюку «Шахтеру» можно будет успешно сторговаться с болгарами, или попробовать оформить аренду форварда до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа.

Резюме. вариант с Сердюком – одна из интересных возможностей решить проблему в центре нападения. Причем на его реализацию вряд ли потребуются солидные инвестиции, что минимизирует риск, но в то же время может принести пользу, учитывая последний прогресс результативности нападающего. Примечательно и то, что Сердюк довольно хорошо известен «Шахтеру», так как в этом клубе молодой Евгений, еще до начала своего португальского вояжа, бывал на просмотре, и определенное мнение о себе оставил.

Станислав Беленький

Возраст: 24 года

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Динамо» Тбилиси

Контракт до: 31 декабря 2023 года

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 350 тысяч евро



ФК Динамо Тбилиси

Краткая справка. 24-летний центрфорвард Станислав Беленький должен быть довольно хорошо известен болельщикам украинского футбола. Уроженец Донецка с 7 лет играл в академии «Шахтера», но первый контракт с клубом так и не заключил, из-за решения его родителей не идти на условие с предусмотренной высокой суммой отступных за молодого исполнителя. В итоге с 2012 по 2014 годы Беленький поиграл за юношеские команды «Олимпика», а впоследствии дебютировал в рядах этого коллектива на профессиональном уровне, в том числе – 31 мая 2017 года – и в украинской Премьер-лиге.

В «Олимпике» в рамках УПЛ Беленький провел только один полный сезон-2017/18, в котором забил 6 мячей в 31 матче. Это помогло форварду получить приглашение из-за рубежа, и в августе 2018-го Станислав стал игроком словацкого ДАК 1904. Что правда, сделать хорошую карьеру в этой команде Беленькому не удалось. Он на правах аренды поиграл за «Заглембе» из польского города Сосновец, а также за львовский «Рух» и белорусский «Динамо-Брест». В последнем форвард смог вернуться на хороший уровень результативности – 13 голов в 27 матчах.

В начале 2022 года Беленький на правах свободного агента уехал в Грузию, подписав трудовое соглашение с «Динамо» Тбилиси. В этой команде он выступает и по сей день, имея контракт со сроком действия до 31 декабря 2023 года.

Чем может быть полезен «Шахтеру»? Как и Евгения Сердюка, Беленького стоит рассматривать как опцию по усилению линии нападения донецкой команды. Этот игрок должен быть достаточно бюджетным с точки зрения затрат на оформление сделки, но реально способен составить конкуренцию Траоре и Сикану, особенно на фоне того, что обеспечить такую не оказался способен Андрей Кулаков. В пользу кандидатуры Беленького говорит хорошая результативность форварда уже во второй команде подряд. В частности, в чемпионате Грузии сезона-2022, откуда «Шахтер» недавно уже подписал одного игрока [правого фулбека Гиорги Гочолейшвили], Станислав Беленький наколотил 10 мячей и отдал 6 результативных передач в 28 матчах. Это позволило украинцу разделить 4-5 места в гонке бомбардиров лиги с одноклубником Усманом Камара. Стоит выделять, что украинский форвард тбилисского «Динамо» занял пятое место в лиге по среднематчевому показателю ударов – 3,22 за 90 минут. При этом, 42% попыток со стороны Беленького пришлись в створ. Также Станислав оказался на третьей строчке грузинской лиги сезона-2022 по среднематчевому числу касаний в штрафной соперника – 6,39. Эти факторы могут быть полезны «Шахтеру», в рядах которого по среднематчевому числу касаний в штрафной в топ-30 в рамках УПЛ-2022/23 входят только два игрока – Сикан (5,35) и Мудрик (4,59), а у Траоре, который в этом чемпионате забил лишь 1 мяч, показатель касаний мяча в штрафной соперника в пересчете на 90 минут равен лишь 3,1…

Резюме. Станислав Беленький может быть интересной кандидатурой для «Шахтера» при желании клуба попытаться максимально бюджетно усилить конкуренцию в линии нападения. В пользу форварда говорит его молодой возраст, но уже достаточной опыт выступлений, в том числе и в УПЛ, а также хорошая игровая форма в последние два сезона. Кроме того, по контракту Беленького с «Динамо» Тбилиси остается всего год, а потому грузинский клуб, скорее всего, окажется довольно сговорчив в трансферных дискуссиях по украинскому форварду с потенциальными покупателями.