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  4. Даниил ИГНАТЕНКО: «Через аренду в Бордо у меня есть шанс попасть в АПЛ»
Лига наций
11 июня 2022, 13:05 | Обновлено 11 июня 2022, 13:23
167
0

Даниил ИГНАТЕНКО: «Через аренду в Бордо у меня есть шанс попасть в АПЛ»

Украинский хавбек хочет остаться в Европе

11 июня 2022, 13:05 | Обновлено 11 июня 2022, 13:23
167
0
Даниил ИГНАТЕНКО: «Через аренду в Бордо у меня есть шанс попасть в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Полузащитник «Днепра-1» и сборной Украины Даниил Игнатенко, который последние полгода провел в аренде в «Бордо», заявил о своем желании остаться во Франции.

«Во Франции мне сразу дали репетитора по французскому языку. Сложный язык, но я понемногу его изучаю. Еще сложно говорить на нем. С ребятами по команде говорю больше на английском. Если останусь в «Бордо», то больше буду времени уделять французскому. Это важно для меня и для клуба. Хочу показать, что мне не все равно, а я хочу разговаривать на их языке.

Все зависит от «Бордо». Если они захотят меня выкупить, то я буду рад. Хочу играть в Европе, это моя мечта. Когда ты играешь в топ-чемпионате, то за тобой следит много других клубов. Есть шанс уехать в ту же Англию. Желаю играть там», - сказал Игнатенко.

Отметим, что по итогам сезона, «Бордо» занял 20 место в чемпионате Франции и вылетел во второй дивизион. Игнатенко успел провести за команду 11 поединков и отдать 3 голевые передачи.

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Источник Футбол 1/2/3
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